RTL: во Франции могут ввести обязательную ревакцинацию от COVID-19

В течение этого периода правительство может без согласования с парламентом может накладывать ограничения на работу общественного транспорта и перемещения по территории страны, а также функционирование общественных заведений и проведение массовых мероприятий. Помимо этого за изготовление или заказ поддельных санитарных пропусков или тестов на коронавирус предполагается наказание в виде штрафа до 75 тыс. евро или до пяти лет тюремного заключения. За передачу своего QR-кода третьему лицу «в мошеннических целях» полагается штраф в 750 евро.