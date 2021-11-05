RTL: во Франции могут ввести обязательную ревакцинацию от COVID-19
Французское правительство рассматривает возможность введения обязательной ревакцинации от COVID-19, передает радиостанция RTL со ссылкой на источники в кабмине.
По данным радиостанции, президент страны Эммануэль Макрон планирует выступить с обращением к французам. Сообщается, что во время выступления он может объявить о том, что третья доза вакцины станет обязательной для «наиболее уязвимых слоев населения». При этом, утверждают собеседники RTL, идея вакцинации детей до 12 лет, которая уже была одобрена в США, не встречает единодушия у французских властей.
Накануне Всемирная организация здравоохранения на фоне новой волны пандемии предупредила о том, что при текущих темпах роста заболеваемости COVID-19 в Европе к февралю 2022 г. может умереть еще полмиллиона человек.
Во Франции 3 ноября впервые с 14 сентября было зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано уже около 7,2 млн случаев заражения коронавирусом и около 118 тыс. летальных исходов. Прививку хотя бы одним компонентом вакцины сделали более 51 млн французов при населении в 67 млн человек.
5 ноября Национальное собрание Франции утвердило законопроект, продлевающий действие санитарных мер по борьбе с пандемией коронавируса до июля 2022 г. Закон откладывает до 31 июля 2022 г. выход из переходного периода после режима чрезвычайной санитарной ситуации, который действует с конца мая текущего года.
В течение этого периода правительство может без согласования с парламентом может накладывать ограничения на работу общественного транспорта и перемещения по территории страны, а также функционирование общественных заведений и проведение массовых мероприятий. Помимо этого за изготовление или заказ поддельных санитарных пропусков или тестов на коронавирус предполагается наказание в виде штрафа до 75 тыс. евро или до пяти лет тюремного заключения. За передачу своего QR-кода третьему лицу «в мошеннических целях» полагается штраф в 750 евро.