Газета
Общество

RTL: во Франции могут ввести обязательную ревакцинацию от COVID-19

Ведомости

Французское правительство рассматривает возможность введения обязательной ревакцинации от COVID-19, передает радиостанция RTL со ссылкой на источники в кабмине.

По данным радиостанции, президент страны Эммануэль Макрон планирует выступить с обращением к французам. Сообщается, что во время выступления он может объявить о том, что третья доза вакцины станет обязательной для «наиболее уязвимых слоев населения». При этом, утверждают собеседники RTL, идея вакцинации детей до 12 лет, которая уже была одобрена в США, не встречает единодушия у французских властей.

Накануне Всемирная организация здравоохранения на фоне новой волны пандемии предупредила о том, что при текущих темпах роста заболеваемости COVID-19 в Европе к февралю 2022 г. может умереть еще полмиллиона человек.

Во Франции 3 ноября впервые с 14 сентября было зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано уже около 7,2 млн случаев заражения коронавирусом и около 118 тыс. летальных исходов. Прививку хотя бы одним компонентом вакцины сделали более 51 млн французов при населении в 67 млн человек.

5 ноября Национальное собрание Франции утвердило законопроект, продлевающий действие санитарных мер по борьбе с пандемией коронавируса до июля 2022 г. Закон откладывает до 31 июля 2022 г. выход из переходного периода после режима чрезвычайной санитарной ситуации, который действует с конца мая текущего года.

В течение этого периода правительство может без согласования с парламентом может накладывать ограничения на работу общественного транспорта и перемещения по территории страны, а также функционирование общественных заведений и проведение массовых мероприятий. Помимо этого за изготовление или заказ поддельных санитарных пропусков или тестов на коронавирус предполагается наказание в виде штрафа до 75 тыс. евро или до пяти лет тюремного заключения. За передачу своего QR-кода третьему лицу «в мошеннических целях» полагается штраф в 750 евро.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных