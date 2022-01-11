Российская Success Rockets создаст «дочку» в Южной Корее для разработки орбитальной ракеты

В декабре Success Rockets впервые запустила свою одноступенчатую ракету NEBO 25. Носитель поднялся на максимальную высоту 7 км и пролетел 18 км. Суборбитальный пуск состоялся на территории Астраханской области и стал для компании вторым за год — до этого, в апреле, она провела летные испытания прототипа метеоракеты УР-1 в Кировской области. Уже в текущем году Success Rockets планирует выйти на высоту запуска 100 км и преодолеть линию Кармана — высоту над уровнем моря, которая условно считается границей между атмосферой Земли и космосом.