Российская Success Rockets создаст «дочку» в Южной Корее для разработки орбитальной ракеты
Российский космический стартап Success Rockets и южнокорейская SEWON E&C подписали меморандум о создании в Республике Корее предприятия, которое займется разработкой и производством орбитальной ракеты. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Учреждаемое предприятие станет «дочкой» Success Rockets. Оно также будет первой частной российско-корейской космической компанией, сообщили в стартапе. В январе основатель и руководитель Success Rockets Олег Мансуров планирует посетить Сеул, где участники совместной компании заключат акционерное соглашение и начнут процедуру ее регистрации.
Ожидается, что она создаст трехступенчатую коммерческую ракету под названием STALKER, которая будет способна выводить на орбиту до 300 кг полезной нагрузки. Олег Мансуров заявил, что партнерство поможет его компании создать новое поколение двигателей и ракеты, а также выйти на финансовый рынок Южной Кореи. Страна планирует в следующие 10 лет запустить на орбиту 170 спутников.
В декабре Success Rockets впервые запустила свою одноступенчатую ракету NEBO 25. Носитель поднялся на максимальную высоту 7 км и пролетел 18 км. Суборбитальный пуск состоялся на территории Астраханской области и стал для компании вторым за год — до этого, в апреле, она провела летные испытания прототипа метеоракеты УР-1 в Кировской области. Уже в текущем году Success Rockets планирует выйти на высоту запуска 100 км и преодолеть линию Кармана — высоту над уровнем моря, которая условно считается границей между атмосферой Земли и космосом.