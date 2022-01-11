Европейский конкурент Uber привлек $711 млн инвестиций при оценке свыше $8 млрд

Основатель и глава Bolt Маркус Виллиг рассказал в интервью CNBC, что компания, скорее всего, проведет IPO в долгосрочной перспективе, однако в ближайшее время в этом нет необходимости. Как отмечает CNBC, со времени своего основания в 2013 г. стартап составил серьезную конкуренцию Uber на многих ключевых рынках, включая Лондон и Париж. Bolt также продолжает активно развивать и другие направления деятельности, в том числе доставку продуктов за 15 минут и аренду электроскутеров.