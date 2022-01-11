Европейский конкурент Uber привлек $711 млн инвестиций при оценке свыше $8 млрд
Сервис такси Bolt в ходе нового инвестраунда привлек 628 млн евро ($711 млн), сообщает пресс-служба эстонского стартапа. Оценка компании выросла почти в два раза и составила $8,4 млрд против $4,8 млрд пять месяцев назад.
Прошедший раунд инвестиций, который стал крупнейшим в истории компании, возглавили американский венчурный фонд Sequoia Capital и финансовый холдинг Fidelity Investments.
Основатель и глава Bolt Маркус Виллиг рассказал в интервью CNBC, что компания, скорее всего, проведет IPO в долгосрочной перспективе, однако в ближайшее время в этом нет необходимости. Как отмечает CNBC, со времени своего основания в 2013 г. стартап составил серьезную конкуренцию Uber на многих ключевых рынках, включая Лондон и Париж. Bolt также продолжает активно развивать и другие направления деятельности, в том числе доставку продуктов за 15 минут и аренду электроскутеров.
По словам Виллига, экспресс-доставка будет одним из приоритетных направлений развития компании в ближайшие годы. Bolt запустил свой сервис курьерской доставки продуктов, Bolt Market, в Эстонии в прошлом году. С тех пор он начал действовать в 10 странах, где работают десятки дарксторов. Глава компании заявил о планах открыть сотни новых точек в текущем году.
Сейчас услугами Bolt пользуются порядка 100 млн пользователей в 45 странах и более 400 городах Европы и Африки. В 2020 г. выручка Bolt выросла на 75%, до 221,4 млн евро. При этом сервис пока работает в убыток: в 2020-м этот показатель составил 45 млн евро против 85,5 млн евро годом ранее.