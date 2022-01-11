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Бизнес

Европейский конкурент Uber привлек $711 млн инвестиций при оценке свыше $8 млрд

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Сервис такси Bolt в ходе нового инвестраунда привлек 628 млн евро ($711 млн), сообщает пресс-служба эстонского стартапа. Оценка компании выросла почти в два раза и составила $8,4 млрд против $4,8 млрд пять месяцев назад.

Прошедший раунд инвестиций, который стал крупнейшим в истории компании, возглавили американский венчурный фонд Sequoia Capital и финансовый холдинг Fidelity Investments.

Основатель и глава Bolt Маркус Виллиг рассказал в интервью CNBC, что компания, скорее всего, проведет IPO в долгосрочной перспективе, однако в ближайшее время в этом нет необходимости. Как отмечает CNBC, со времени своего основания в 2013 г. стартап составил серьезную конкуренцию Uber на многих ключевых рынках, включая Лондон и Париж. Bolt также продолжает активно развивать и другие направления деятельности, в том числе доставку продуктов за 15 минут и аренду электроскутеров.

По словам Виллига, экспресс-доставка будет одним из приоритетных направлений развития компании в ближайшие годы. Bolt запустил свой сервис курьерской доставки продуктов, Bolt Market, в Эстонии в прошлом году. С тех пор он начал действовать в 10 странах, где работают десятки дарксторов. Глава компании заявил о планах открыть сотни новых точек в текущем году.

Сейчас услугами Bolt пользуются порядка 100 млн пользователей в 45 странах и более 400 городах Европы и Африки. В 2020 г. выручка Bolt выросла на 75%, до 221,4 млн евро. При этом сервис пока работает в убыток: в 2020-м этот показатель составил 45 млн евро против 85,5 млн евро годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных