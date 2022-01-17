Глава МИД ФРГ указала на неполное соответствие «Северного потока — 2» праву ЕС

«Мы в коалиционном соглашении прописали, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается, конечно, тоже "Северного потока — 2". В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Одновременно мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили», — отметила министр в трансляции, которую вел немецкий телеканал Phoenix. По словам Бербок, ФРГ вместе с партнерами примет «совместные подходящие меры» в случае «дальнейшей эскалации со стороны России».