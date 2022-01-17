Глава МИД ФРГ указала на неполное соответствие «Северного потока — 2» праву ЕС
Проект «Северный поток — 2» «не полностью» соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации оператора газопровода был приостановлен, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.
«Мы в коалиционном соглашении прописали, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается, конечно, тоже "Северного потока — 2". В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Одновременно мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили», — отметила министр в трансляции, которую вел немецкий телеканал Phoenix. По словам Бербок, ФРГ вместе с партнерами примет «совместные подходящие меры» в случае «дальнейшей эскалации со стороны России».
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.
16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать компанию можно лишь после того, как она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, нужно основать дочернюю организацию в Германии.
В декабре прошлого года вице-премьер Александр Новак заявил, что сорвать реализацию проекта невозможно и сертификация оператора газопровода ожидается в первой половине 2022 г. 4 января главный исполнительный директор компании Uniper Клаус-Дитер Маубах сказал, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирована немецким регулятором в середине 2022 г.