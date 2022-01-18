Глава «Росатома» назвал причины затора на Северном морском пути в 2021 году
Более 20 судов застряли в конце ноября прошлого года в акватории Северного морского пути из-за того, как разделены полномочия по контролю за ними между «Росатомом» и Минтрансом, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«Дело в том, что при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ «Администрация Севморпути», которая выдает разрешения на проход судов. Но как оказалось, контроль был недостаточным», — пояснил Лихачев. Из-за этого «Росатом» предложил снова обсудить распределение полномочий по Северному морскому пути в феврале-марте этого года.
По его словам, у «Росатома» есть штаб морских операций в Мурманске, и только глава его дирекции СМП смог объяснить на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, какое судно где находится и «как его вытаскивать». «Мы считаем, что нужно работать на СМП в «одно окно» и в любое время понимать местонахождение судов», — добавил Лихачев.
10 ноября на совещании с правительством президент России Владимир Путин поднял проблему с вывозом грузов на Дальнем Востоке и потребовал от министра транспорта Виталия Савельева как можно скорее разобраться в ситуации. Министр обещал решить проблему за две недели.
19 ноября «Ведомости» сообщили со ссылкой на данные СМП, что караван судов с северным завозом был отправлен без сопровождения ледоколов, поэтому они были заблокированы в тяжелых ледовых условиях. Лихачев пояснил, что «Росатом» не предупредили, что администрация СМП разрешила проход каравана судов, а прогноз Росгидромета опоздал на две недели. По его словам, в корпорации узнавали о застрявших судах чуть ли не из СМИ. Операция по выводу каравана завершилась 7 декабря.