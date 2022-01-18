Газета
Бизнес

Глава «Росатома» назвал причины затора на Северном морском пути в 2021 году

Ведомости

Более 20 судов застряли в конце ноября прошлого года в акватории Северного морского пути из-за того, как разделены полномочия по контролю за ними между «Росатомом» и Минтрансом, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев. 

«Дело в том, что при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ «Администрация Севморпути», которая выдает разрешения на проход судов. Но как оказалось, контроль был недостаточным», — пояснил Лихачев. Из-за этого «Росатом» предложил снова обсудить распределение полномочий по Северному морскому пути в феврале-марте этого года. 

По его словам, у «Росатома» есть штаб морских операций в Мурманске, и только глава его дирекции СМП смог объяснить на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, какое судно где находится и «как его вытаскивать». «Мы считаем, что нужно работать на СМП в «одно окно» и в любое время понимать местонахождение судов», — добавил Лихачев.

Ранее по теме: «Росатом» хочет расширить свои полномочия на Севморпути

10 ноября на совещании с правительством президент России Владимир Путин поднял проблему с вывозом грузов на Дальнем Востоке и потребовал от министра транспорта Виталия Савельева как можно скорее разобраться в ситуации. Министр обещал решить проблему за две недели.

19 ноября «Ведомости» сообщили со ссылкой на данные СМП, что караван судов с северным завозом был отправлен без сопровождения ледоколов, поэтому они были заблокированы в тяжелых ледовых условиях. Лихачев пояснил, что «Росатом» не предупредили, что администрация СМП разрешила проход каравана судов, а прогноз Росгидромета опоздал на две недели. По его словам, в корпорации узнавали о застрявших судах чуть ли не из СМИ. Операция по выводу каравана завершилась 7 декабря. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных