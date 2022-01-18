Глава «Росатома» назвал причины затора на Северном морском пути в 2021 году

19 ноября «Ведомости» сообщили со ссылкой на данные СМП, что караван судов с северным завозом был отправлен без сопровождения ледоколов, поэтому они были заблокированы в тяжелых ледовых условиях. Лихачев пояснил, что «Росатом» не предупредили, что администрация СМП разрешила проход каравана судов, а прогноз Росгидромета опоздал на две недели. По его словам, в корпорации узнавали о застрявших судах чуть ли не из СМИ. Операция по выводу каравана завершилась 7 декабря.