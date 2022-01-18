«Росатом» хочет расширить свои полномочия на Севморпути

В пробке, о которой говорит Лихачев, встало около 20 судов, заблокированных во льдах («Ведомости» подробно писали об этом 19 ноября). Причиной тогда назывался недостаточно точный прогноз ледовой обстановки. Источник, близкий к «Росатому», пояснял «Ведомостям», что в прошлые годы в это время ледовая обстановка была простой, поэтому на этот ноябрь ряд судовладельцев не стали заказывать ледокольную проводку. «Но погода резко изменилась, прогноз Росгидромета оказался неточен», – отмечал он. Даже на 19 ноября, когда суда уже оказались в ледовом плену, на сайте «Администрации СМП» со ссылкой на данные Росгидромета ледовая обстановка характеризовалась как «легкая». «Росатому» пришлось снимать ледоколы с законтрактованных направлений и посылать их на помощь застрявшим во льдах судам. На то, чтобы освободить суда изо льда, потребовалось около месяца. «В результате удалось ситуацию урегулировать, провести несколько караванов судов, включая международные. В том числе и те, что участвовали в программе северного завоза», – пояснил Лихачев.