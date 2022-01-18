«Росатом» хочет расширить свои полномочия на Севморпути

«Росатом» хочет расширить свои полномочия на СевморпутиОн может забрать у Минтранса право регулировать проходку судов в Арктике
«Росатом» после возникновения ледовой пробки на Северном морском пути (СМП) в ноябре 2021 г. намерен поднять вопрос о перераспределении полномочий между госкорпорацией и Минтрансом, рассказал журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. «Мы с [первым вице-премьером] Андреем Рэмовичем Белоусовым договорились, что в феврале-марте проведем большое совещание по перераспределению обязанностей на Севморпути. Ждем его, чтобы все точки над i расставить и договориться с Минтрансом», – сказал Лихачев.
По его словам, цель «Росатома» – создать систему одного окна при работе на СМП. «Нужно точно понимать достоверность указанного ледового класса для конкретного судна, которое зашло на СМП. И в любое время дня и ночи знать его местонахождение, дальнейшие планы и проблемы в случае их возникновения», – сказал Лихачев. По сути, речь идет о передаче «Росатому» функций ФГУП «Администрация СМП», сегодня подчиняющегося Минтрансу. В Минтрансе на запрос «Ведомостей» к моменту сдачи материала не ответили.
В пробке, о которой говорит Лихачев, встало около 20 судов, заблокированных во льдах («Ведомости» подробно писали об этом 19 ноября). Причиной тогда назывался недостаточно точный прогноз ледовой обстановки. Источник, близкий к «Росатому», пояснял «Ведомостям», что в прошлые годы в это время ледовая обстановка была простой, поэтому на этот ноябрь ряд судовладельцев не стали заказывать ледокольную проводку. «Но погода резко изменилась, прогноз Росгидромета оказался неточен», – отмечал он. Даже на 19 ноября, когда суда уже оказались в ледовом плену, на сайте «Администрации СМП» со ссылкой на данные Росгидромета ледовая обстановка характеризовалась как «легкая». «Росатому» пришлось снимать ледоколы с законтрактованных направлений и посылать их на помощь застрявшим во льдах судам. На то, чтобы освободить суда изо льда, потребовалось около месяца. «В результате удалось ситуацию урегулировать, провести несколько караванов судов, включая международные. В том числе и те, что участвовали в программе северного завоза», – пояснил Лихачев.
«Ледоколов [в России] мало. Кроме того, грузоотправители не желают ждать формирования караванов и пытаются проскочить, пользуясь удачной ледовой обстановкой, которая может меняться довольно быстро», – отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Эксперт подчеркивает, что, несмотря на это, в течение 2021 г. из 1812 рейсов проблемы возникли лишь у 24 судов.
Еще одной причиной трудностей с проходом по СМП, по словам источника «Ведомостей» в отрасли, являются недостоверные сведения по ледовому классу судов, нередко подаваемые в «Администрацию СМП» судовладельцами (ФГУП выдает разрешения на проходку судов в акватории СМП).
К 2030 г. Россия рассчитывает создать на базе СМП международный транспортный коридор с грузопотоком в 160 млн т в год, к 2024 г. перевозки должны вырасти до 80 млн т против 33 млн т по итогам 2020 г. В 2021 г. грузопоток по СМП вырос почти на 6% к предыдущему году до 34,9 млн т.
В ведении «Росатома» находится ФГУП «Атомфлот», владеющий атомными ледоколами (сейчас их пять и атомный лихтеровоз «Севморпуть»). В 2017 г., когда в правительстве активно обсуждали вопрос об увеличении грузопотока по СМП и возможном использовании этого маршрута для транзита грузов между Азией и Европой, появилась идея возложить на госкорпорацию руководство этим проектом. Это потребовало бы передачи «Росатому» большинства госструктур, регулирующих судоходство и перевозки по СМП, большая часть эти функций была до этого закреплена за Минтрансом. В итоге к концу 2018 г. был принят компромиссный принцип двух ключей: госкорпорация стала инфраструктурным оператором СМП, а Минтранс сохранил роль регулятора (и «Администрацию СМП»).
В крупных судоходных компаниях «Совкомфлот», Maersk и Fesco на вопросы «Ведомостей» о распределении полномочий на СМП не ответили.
Директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев считает сложным совмещение «Росатомом» функций регулятора и инфраструктурного оператора. Эксперт напомнил, что правило двух ключей введено лишь несколько лет назад. «В настоящее время «Атомфлот» не может силами только собственных атомных ледоколов обеспечить решение всех задач ледокольного сопровождения в акватории СМП. Поэтому он на постоянной основе и привлекал два дизельных ледокола Росморпорта – «Красин» и «Адмирал Макаров», а в певекский кризис (ноябрьская ледовая пробка. – «Ведомости») были задействованы ледоколы «Капитан Драницын» и «Новороссийск», – отметил эксперт. Он также напомнил, что ледоколы есть и у коммерческих компаний. «Дело идет к тому, что координировать работу ледоколов в акватории СМП вне зависимости от собственности будет одна структура, – рассуждает Григорьев. – Кто это будет – штаб морских операций «Атомфлота», стремительно набирающий компетенцию, или самостоятельная структура при правительстве, – зависит от позиции Госкомиссии по вопросам развития Арктики».
Гришунин считает перераспределение полномочий на СМП в пользу «Росатома» логичным: «Необходимость согласовывать возможности по проводке между «Атомфлотом» и Минтрансом через «Администрацию СМП» усложняет проводку и приводит к неприятным инцидентам», – отметил он. С ним согласен гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «С учетом объективной нехватки ледоколов при ухудшении ледовой обстановки и роста объемов судоходства по СМП консолидация ответственности будет более эффективным решением», – сказал он. По мнению Бурмистрова, «Росатом» рациональнее распределит ограниченные ледокольные ресурсы, а ответственность в случае повторения ситуации ноября 2021 г. уже будет лежать полностью на нем. «Нужно учитывать, что некоторым грузоотправителям достаточно будет одного инцидента с застреванием судна во льдах, чтобы снизить интерес к перевозке грузов по СМП», – добавил он.