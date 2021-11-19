Почти два десятка судов застряли во льдах на Севморпути

Почти два десятка судов застряли во льдах на СевморпутиСудовладельцы оказались не готовы к резкому ухудшению ледовой обстановки
В акватории Северного морского пути (СМП) оказались заблокированы во льдах 18 судов. Все они простаивают в вынужденном дрейфе, ожидая подхода атомных ледоколов, которые должны вывести их из ледового плена.
По данным администрации СМП на 12.00 мск 19 ноября:
В районе Певека дрейфовали «Полар Кинг» (принадлежит «Эко Шиппинг»), «Ямал Ирбис» («Севнор Логистик»), «Юрий Аршеневский» (Мурманское морское пароходство) и «Инженер Трубин» (Северное морское пароходство)
В районе бухты Север (Енисейский залив) находятся «Селенга» (Сахалинское морское пароходство, SASCO), а в районе Карских Ворот — «Михаил Сомов» (Гидрометфлот), «Владимир Русанов» (Хатангский морской торговый порт), «Георгий Ушаков» (Хатангский морской торговый порт), «Механик Пустошный» (Северное морское пароходство), «Арктика-1» (Реском-Тюмень)
В районе мыса Дежнева застряли во льдах Vitus Bering (Мурманский губернский флот), Nordic Nuluujaak, UHL Fusion, Nordic Qinngua
В районе мыса Желания дрейфуют «Северный проект» (Арктическое морское пароходство, ASCO), Kumpula (ESL Shipping, Финляндия)
У острова Диксон стоит судно ПАК (Ленское объединенное речное пароходство)
В соответствии с последним прогнозом, размещенным на сайте администрации Севморпути со ссылкой на данные Росгидромета, на всем протяжении СМП тип ледовых условий заявлен как «легкий». «Ведомости» направили запрос в Росгидромет. «Ведомости» также направили запросы в судоходные компании, Минтранс и администрацию Севморпути.
В действительности сегодня ледовая обстановка не соответствует прогнозам, отмечает источник «Ведомостей», близкий к «Росатому» (оператор СМП). По его словам, суда «встают в лед» и не могут идти самостоятельно. Собеседник «Ведомостей» поясняет, что в прошлые годы в это время ледовая обстановка была простой, поэтому на этот ноябрь ряд судовладельцев не стали заказывать ледокольную проводку. «Но погода резко изменилась, прогноз Росгидромета оказался неточен», – говорит он.
Гендиректор «Атомфлота» (структура «Росатома») Мустафа Кашка отметил, что в 2021 г. процесс ледообразования в определенных районах акватории СМП начался на две недели раньше, впервые за последние семь лет. «Фактически уже с начала ноября на некоторых участках движение без ледокольной проводки невозможно. Несмотря на это, предприятие выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает безопасное мореплавание в акватории Севморпути», – передал он «Ведомостям» через представителя «Атомфлота».
Зачем России Севморпуть
Северный морской путь пролегает вдоль северных берегов России и соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Его протяженность составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения. Навигация в восточном секторе СМП зимой сейчас невозможна без ледокольной проводки (толщина льда здесь достигает 3 м).
Проект перехода на круглогодичную навигацию по Севморпути является стратегическим для России. По данным Минвостокразвития, это позволит сделать СМП полноценной альтернативой Суэцкому каналу, сократив более чем на 30% морской путь из Европы в Азию. К 2030 г. Россия рассчитывает создать на базе СМП международный транспортный коридор с грузопотоком в 160 млн т в год против 33 млн т по итогам 2020 г. В сентябре 2021 г. глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что по итогам года может быть преодолен рубеж в 35 млн т.
Представитель «Росатома» сказал «Ведомостям», что уже создан оперативный штаб для разрешения ситуации на СМП и начались мероприятия по ее исправлению. До конца декабря все проблемы с проводкой судов будут решены, а северный завоз будет выполнен в полном объеме, добавил он.
По данным «Атомфлота», сегодня в акватории СМП работают три атомных ледокола: «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». В начале декабря к ним присоединится атомоход «50 лет Победы», а затем – головной универсальный атомный ледокол «Арктика» (проект 22220; по данным «Ведомостей», ледокол пока находится на Балтике).
По информации «Атомфлота», 20 ноября атомный ледокол «Вайгач» завершит транзитную проводку по СМП каравана, состоявшего из пяти теплоходов: UHL Fusion, Golden Pearl, Golden Suek , Nordic Qinngua, Nordic Nuluujaak. В районе мыса Дежнева суда начнут движение без ледокольной проводки. После этого «Вайгач» проследует к рейду Певека, где будет сформирован караван из трех судов («РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Шелихов») для дальнейшей проводки в западном направлении. В районе Новосибирских островов к ним присоединятся теплоходы Kumpula, «Селенга», «Владимир Русанов», «Северный проект», «Механик Пустошный».
Источник «Ведомостей» уточнил схему проводки. Караван, который заберет от Певека «Вайгач», будет доведен до Новосибирских островов. Там атомный ледокол заберет часть застрявших во льдах судов и поведет их на восток. «Ямал» проведет до Певека «Юрия Аршеневского» и потом вернется к Новосибирским островам за оставшимися там судами, чтобы вести их на запад. Кроме того, в Певек будет возвращен с грузом северного завоза атомный лихтеровоз «Севморпуть», который сейчас следует во Владивосток, говорит собеседник «Ведомостей». По его оценке, ситуация на СМП будет разрешена к Новому году.
Сейчас объективно существует достаточно серьезный дефицит ледокольного сопровождения, и в ситуации, когда оно не заказано заранее, оперативно его получить непросто. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, в целом к проходу через СМП уже на этапе подачи заявки не допускаются суда, чей ледовый класс без ледокольной проводки не позволяет безопасно осуществлять проход по СМП. При этом заявка подается за 15 суток до прохода по маршруту. «Тем не менее риски появления блуждающих льдов присутствуют. В этой связи предусмотрена помощь ледокола, но его ожидание может составить от 1 до 12 суток. Кроме того, необходимо будет доплатить за проводку», – пояснил он. Таким образом, если проблема возникает, то решить ее можно, только дополнительно заплатив за услуги ледокольного флота, говорит Гришунин.
Гендиректор мультимодального экспедитора Alltrucks Михаил Мезенцев отмечает, что когда ледовая обстановка на СМП становится нестабильной, возникает дефицит ледокольного сопровождения, и такие ситуации повторяются практически каждый год. На помощь экстренно направят ледоколы и ситуация быстро разрешится, считает он. Мезенцев также пожаловался на неточность прогнозов Росгидромета: «[Точность прогнозов] как и в Москве: обещали дожди, а светит солнце».
По его мнению, если Россия хочет развивать СМП, чтобы контейнеровозы шли не вокруг Африки, не по deep sea (перевозка грузов на дальние расстояния по океану. – «Ведомости») вместо Севморпути, то проводку должно обеспечить большое количество ледокольного транспорта, причем преимущественно именно атомные ледоколы.
По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, предотвратить подобные проблемы в будущем поможет ввод в эксплуатацию атомного ледокола «Сибирь», приемка которого запланирована до конца 2021 г.
В состав российского атомного ледокольного флота в настоящее время входят пять атомных ледоколов – «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр», «Вайгач» и «Арктика». Также есть атомный контейнеровоз «Севморпуть». В конце июля замгендиректора корпорации Кирилл Комаров рассказал журналистам, что «Росатом» планирует заказать шесть дополнительных ледоколов, чтобы обеспечить экспорт российских углеводородов и международный транзит на Севморпути к 2030 г. Это атомные ледоколы серии 22220 типа «Арктика» мощностью 60 МВт, еще четыре – ледоколы на сжиженном природном газе.
Как писали «Ведомости», в начале августа «Росатом» подготовил концепцию единой платформы цифровых сервисов для Севморпути стоимостью 2,9 млрд руб., которая позволит более точно прогнозировать ледовую обстановку и строить маршруты для прохода судов. Она включает в себя общую архитектуру системы, определяет основных пользователей и поставщиков информации. К платформе также планируется подключить федеральные органы исполнительной власти – подведомственный Минтрансу Росморречфлот, а также Морспасслужбу, Росгидромет, МЧС и ряд других.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Львова