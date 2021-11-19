Почти два десятка судов застряли во льдах на Севморпути

Зачем России Севморпуть

Северный морской путь пролегает вдоль северных берегов России и соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Его протяженность составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения. Навигация в восточном секторе СМП зимой сейчас невозможна без ледокольной проводки (толщина льда здесь достигает 3 м).

Проект перехода на круглогодичную навигацию по Севморпути является стратегическим для России. По данным Минвостокразвития, это позволит сделать СМП полноценной альтернативой Суэцкому каналу, сократив более чем на 30% морской путь из Европы в Азию. К 2030 г. Россия рассчитывает создать на базе СМП международный транспортный коридор с грузопотоком в 160 млн т в год против 33 млн т по итогам 2020 г. В сентябре 2021 г. глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что по итогам года может быть преодолен рубеж в 35 млн т.