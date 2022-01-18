Суд оштрафовал S7 за отказ в перевозке из-за отсутствия свободных мест на борту

Авиакомпания, по данным прокуратуры, была дважды оштрафована на общую сумму 60 000 руб. за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов (14.4 КоАП). В сообщении также уточнили, что на рассмотрении ведомства находится еще как минимум восемь дел об административных правонарушениях, возбужденных прокуратурой в январе текущего года за подобные нарушения.