Суд оштрафовал S7 за отказ в перевозке из-за отсутствия свободных мест на борту
Суд в Новосибирской области дважды оштрафовал авиакомпанию S7 Airlines за нарушение прав пассажиров в связи с отказом в авиаперевозке, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ведомстве установили, что пяти пассажирам авиакомпании, следовавшим из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи, отказали в перевозке из-за отсутствия свободных мест на борту (овербукинг). «Условия договора воздушной перевозки не были выполнены авиакомпанией по причине принятия на рейс трансферных пассажиров, потерявших стыковку с иными рейсами», — говорится в сообщении суда.
Авиакомпания, по данным прокуратуры, была дважды оштрафована на общую сумму 60 000 руб. за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов (14.4 КоАП). В сообщении также уточнили, что на рассмотрении ведомства находится еще как минимум восемь дел об административных правонарушениях, возбужденных прокуратурой в январе текущего года за подобные нарушения.
10 января Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку работ S7 Airlines из-за систематических задержек авиарейсов и неоднократных отказов пассажирам в перелете из-за отсутствия свободных мест на борту. По информации ведомства, только в 2021 г. S7 нарушила права не менее 30 пассажиров авиарейсов. В сообщении было отмечено, что в декабре 2021 г. и январе текущего года компания допустила повторные нарушения прав в аэропортах нескольких регионов России.