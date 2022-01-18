Wildberries будет привлекать ИП и самозанятых для доставки заказов

С помощью новой функции Wildberries надеется увеличить количество партнеров на платформе и ускорить доставку со складов в ПВЗ. Стоимость перевозки зависит от длины маршрута и объема доставленных заказов. Она отображается при формировании заказа. Исполнитель может выбрать любой транспорт, при этом стандартный размер коробки — 60х40х40 см, отметили в компании.