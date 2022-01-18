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Wildberries будет привлекать ИП и самозанятых для доставки заказов

Ведомости

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries будет привлекать индивидуальных предпринимателей и самозанятых к доставке покупок между распределительными центрами и пунктами выдачи заказов (ПВЗ). Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе маркетплейса. До этого Wildberries возил заказы с помощью собственных перевозчиков. 

Информация о доступных перевозках будет публиковаться в приложении WB Drive, выполнение заказов будет контролироваться в режиме реального времени. Перевозчики получают вознаграждение за каждый выполненный заказ, выплаты производятся еженедельно, отметили в компании. 

С помощью новой функции Wildberries надеется увеличить количество партнеров на платформе и ускорить доставку со складов в ПВЗ. Стоимость перевозки зависит от длины маршрута и объема доставленных заказов. Она отображается при формировании заказа. Исполнитель может выбрать любой транспорт, при этом стандартный размер коробки — 60х40х40 см, отметили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных