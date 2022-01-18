Wildberries будет привлекать ИП и самозанятых для доставки заказов
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries будет привлекать индивидуальных предпринимателей и самозанятых к доставке покупок между распределительными центрами и пунктами выдачи заказов (ПВЗ). Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе маркетплейса. До этого Wildberries возил заказы с помощью собственных перевозчиков.
Информация о доступных перевозках будет публиковаться в приложении WB Drive, выполнение заказов будет контролироваться в режиме реального времени. Перевозчики получают вознаграждение за каждый выполненный заказ, выплаты производятся еженедельно, отметили в компании.
С помощью новой функции Wildberries надеется увеличить количество партнеров на платформе и ускорить доставку со складов в ПВЗ. Стоимость перевозки зависит от длины маршрута и объема доставленных заказов. Она отображается при формировании заказа. Исполнитель может выбрать любой транспорт, при этом стандартный размер коробки — 60х40х40 см, отметили в компании.