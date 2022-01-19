«А-проперти» Авдоляна продаст китайской госкомпании 10% в компаниях «Якутского СПГ»
Группа «А-проперти» Альберта Авдоляна договорилась о продаже 10% в компаниях «Якутского газового проекта» — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и «Глобалтэк» — Zhejiang energy international limited, дочернему предприятию китайской госкомпании Zhejiang energy group. Об этом сообщает пресс-служба ЯТЭК.
Стороны подписали индикативные условия сделки. Предполагается, что «А-проперти» будет поручено комплексное управление проекта, включая проектирование, строительство и операционное управление. В свою очередь Zhejiang energy займется поставками СПГ на рынок Китая в рамках offtake-контракта.
Общая стоимость сделки может составить 500 млн евро исходя из оценки «Якутского газового проекта» в 5 млрд евро на текущем этапе реализации, говорится в сообщении. Сделку планируется закрыть в октябре текущего года.
«А-проперти» владеет 73% ЯТЭК, еще 25% у ЗПИФ «Траст юнион эссет менеджмент», 2% акций находятся в свободном обращении. Компании Авдоляна также принадлежит 51% «Глобатэка» (еще 49% — у ЯТЭК).
ЯТЭК занимается разведкой и добычей природного газа, газового конденсата и сжиженного углеводородного газа на месторождениях и лицензионных участках недр в Якутии. В октябре прошлого года компания нарастила свою ресурсную базу до 423,5 млрд кубометров газа и 26,5 млн т газового конденсата (на начало 2021 г. эти показатели составляли 390,4 млрд куб. м и 17 млн т соответственно). Это произошло в результате открытия Хайлахского газоконденсатного месторождения на Южном лицензионном участке ЯТЭК. Якутское предприятие планирует в 2022 г. нарастить ресурсную базу до 576 млрд куб. м, а к 2025-му увеличить запасы до 1 трлн куб.
«А-проперти» реализует «Якутский газовый проект» («Якутский СПГ») на базе активов «ЯТЭК». Он предполагает строительство интегрированного комплекса по добыче, переработке и экспорту СПГ на Дальнем Востоке России, в том числе магистрального газопровода длиной 1300 км с пропускной способностью более 25 млрд куб. м в год от действующих месторождений до побережья Охотского моря. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 г. Стоимость реализации, включая добычную часть и газопровод до побережья Охотского моря, оценивается в 39,2 млрд евро.