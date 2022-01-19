«А-проперти» Авдоляна продаст китайской госкомпании 10% в компаниях «Якутского СПГ»

ЯТЭК занимается разведкой и добычей природного газа, газового конденсата и сжиженного углеводородного газа на месторождениях и лицензионных участках недр в Якутии. В октябре прошлого года компания нарастила свою ресурсную базу до 423,5 млрд кубометров газа и 26,5 млн т газового конденсата (на начало 2021 г. эти показатели составляли 390,4 млрд куб. м и 17 млн т соответственно). Это произошло в результате открытия Хайлахского газоконденсатного месторождения на Южном лицензионном участке ЯТЭК. Якутское предприятие планирует в 2022 г. нарастить ресурсную базу до 576 млрд куб. м, а к 2025-му увеличить запасы до 1 трлн куб.