«Газпром» вновь пригрозил прекратить поставки газа в Молдавию
Компания «Молдовагаз» не успела собрать необходимые для погашения платежа «Газпрому» средства, российская сторона намерена прекратить поставки топлива, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица, слова которой передает «РИА Новости».
«Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января. "Молдовагаз" не успел собрать деньги, поэтому сегодня будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — заявила Гаврилица.
11 января вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что власти страны обратились к «Газпрому» с просьбой отсрочить на 10-20 дней авансовый платеж за январские поставки газа. «Молдовагазу» не хватает примерно 25 млн евро, чтобы полностью расплатиться с российской компанией за получаемый в первый месяц года газ, отметил он. Предполагается, что за указанный срок «Молдовагаз» накопит нужную сумму.
Ранее, 22 октября 2021 г., парламент Молдавии на фоне возможной нехватки газа ввел в стране на 30 дней режим ЧП, который предусматривал рациональное потребление газа и других энергоресурсов, а также выделение бюджетных средств для ускоренной закупки газа по рыночным ценам. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за 1000 куб. м, а в январе — $646. Спыну объяснил это повышением спотовых цен в Европе и стоимости нефтепродуктовой корзины, поскольку именно к ним привязано ценообразование по контракту с «Газпромом».
29 октября Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставке газа сроком на пять лет, по новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. При этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной. Стоимость российского газа рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ в Европе. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков. «Газпром» заявлял, что решил подписать новый контракт с молдавской стороной практически на ее условиях, но при полной уплате текущих платежей.