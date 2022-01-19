Песков исключил «двойное дно» в вопросе поставок газа в Молдавию
Вопрос поставок газа в Молдавию является коммерческим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
19 января премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Компания «Молдовагаз» не успела собрать необходимые для погашения платежа «Газпрому» средства, поэтому российская сторона заявила о намерении прекратить поставки топлива.
«Это не та ситуация, которая нужна Кремлю. У "Газпрома" есть договорные обязательства с покупателями газа, контрактные обязательства. Есть определенные суммы, которые нужно выплачивать. И разумеется «Газпром» как компания <...> должен продавать товар и получать за это деньги. Он не может отдавать товар бесплатно. Поэтому это скорее коммерческий вопрос и здесь мы рекомендовали бы все-таки справиться в самом «Газпроме», как обстоят сейчас дела», — сказал Песков журналистам.
В ответ на вопрос о том, не считают ли в Кремле, что этот вопрос вышел за рамки коммерческих договоренностей, пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно. «Нет. Поставляется газ, он должен оплачиваться. Здесь нет никакого двойного дна».
11 января вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что власти республики обратились к российской компании с просьбой отсрочить на 10-20 дней авансовый платеж за январские поставки газа. «Молдовагазу» не хватает примерно 25 млн евро, чтобы полностью расплатиться с российской компанией за получаемый в первый месяц года газ, отметил он. Предполагается, что за указанный срок «Молдовагаз» накопит нужную сумму.
Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставке газа сроком на пять лет 29 октября. Согласно новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. При этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной. Стоимость российского газа рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ в Европе. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков. «Газпром» заявлял, что решил подписать новый контракт с молдавской стороной практически на ее условиях, но при полной уплате текущих платежей.
В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за 1000 куб. м, а в январе — $646. Спыну объяснил это повышением спотовых цен в Европе и стоимости нефтепродуктовой корзины, поскольку именно к ним привязано ценообразование по контракту с «Газпромом».