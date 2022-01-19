Песков исключил «двойное дно» в вопросе поставок газа в Молдавию

Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставке газа сроком на пять лет 29 октября. Согласно новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. При этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной. Стоимость российского газа рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ в Европе. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков. «Газпром» заявлял, что решил подписать новый контракт с молдавской стороной практически на ее условиях, но при полной уплате текущих платежей.