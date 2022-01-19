«Яндекс» купит у сервиса eLama платформу для управления рекламой

Сумма и структура сделки не раскрываются, однако сообщается, что технологическая платформа продолжит работать под брендом eLama, к «Яндексу» перейдет команда ее разработчиков. Платформа будет по-прежнему работать с текущими рекламными системами на тех же принципах и подключать новые, отметили в «Яндексе». Среди основных клиентов eLama — представители малого и среднего бизнеса, небольшие рекламные агентства и частные специалисты по настройке рекламы.