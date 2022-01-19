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«Яндекс» купит у сервиса eLama платформу для управления рекламой

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«Яндекс» купит у рекламного сервиса eLama технологическую платформу, которая позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в «Яндекс.Директе», Google Ads, Facebook, «ВКонтакте» и других системах. Об этом говорится в сообщении компании.

Сумма и структура сделки не раскрываются, однако сообщается, что технологическая платформа продолжит работать под брендом eLama, к «Яндексу» перейдет команда ее разработчиков. Платформа будет по-прежнему работать с текущими рекламными системами на тех же принципах и подключать новые, отметили в «Яндексе». Среди основных клиентов eLama — представители малого и среднего бизнеса, небольшие рекламные агентства и частные специалисты по настройке рекламы.

Ожидается, что eLama направит вырученные от сделки средства на улучшение платформы, поиск новых клиентов и масштабирование бизнеса. Стороны должны получить одобрение Федеральной антимонопольной службы, при согласии регулятора сделка будет закрыта до конца II квартала текущего года.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка юрлица eLama ООО «АДВ-сервис» в 2020 г. составила 18,9 млрд руб., чистая прибыль — 256,5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных