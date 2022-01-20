Экс-депутат Госдумы Лященко заочно арестован по делу о невыплате зарплаты

О махинациях стало известно в 2017 г., когда Созанский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, после чего дал показания против Хлыстова. Лященко тогда тоже проверяли на причастность к схеме, сообщал «Коммерсант», однако в январе 2019-го Главное следственное управление СКР по Москве приняло решение отказать в возбуждении в отношении него уголовного дела.