Экс-депутат Госдумы Лященко заочно арестован по делу о невыплате зарплаты
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Лященко, подозреваемого в невыплате зарплаты сотрудникам промышленной группы «Новик», владельцем которой он был. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд заочно избрал в отношении Лященко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — говорится в сообщении. Из картотеки суда следует, что экс-депутату вменяется ч. 3 ст. 145.1 УК, которая предполагает максимальное наказание от двух до пяти лет лишения свободы.
Лященко был депутатом Госдумы седьмого созыва (2016-2021 гг.), его компания «Новик» занималась сервисным обслуживанием и ремонтом подводных лодок и кораблей Военно-морского флота. В ее состав входили Северная производственно-техническая база (Мурманск), Северный научно-производственный центр (Северодвинск), Балтийская производственно-техническая база (Балтийск), Дальневосточная производственно-техническая база (Владивосток), Санкт-Петербургская производственно-техническая база и Проектно-конструкторское бюро в Санкт-Петербурге. Группа обанкротилась в 2019 г. По данным «Коммерсанта», задолженность перед работниками входивших в нее предприятий превышает 200 млн руб., дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.
В апреле 2019 г. сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд приговорил капитана третьего ранка Кирилла Хлыстова к девяти годам строго режима за подписание актов о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 судах, в том числе на атомной подлодке «Даниил Московский». Хлыстов также был признан виновным в получении взяток от руководства группы «Новик».
Хлыстов работал в 868-м военном представительстве, которое принимало работы в рамках гособоронзаказа у фирмы «Ленремпроект», созданной финансовым директором «Новика» Александром Созанским по поручению Лященко. По версии следствия, с 2011 по 2014 г. через «Ленремпроект» прошло 21,6 млн руб. за якобы техническое обслуживание кораблей Северного флота, заключения по которым подписал Хлыстов.
О махинациях стало известно в 2017 г., когда Созанский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, после чего дал показания против Хлыстова. Лященко тогда тоже проверяли на причастность к схеме, сообщал «Коммерсант», однако в январе 2019-го Главное следственное управление СКР по Москве приняло решение отказать в возбуждении в отношении него уголовного дела.