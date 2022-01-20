Суд отпустил из-под домашнего ареста топ-менеджера «Траста» Хабарова

В Генпрокуратуре решили, что следователи не дали должной оценки показаниям потерпевшего, сообщало издание. Если деньги передавались для подкупа должностных лиц, то Богатиков не может быть потерпевшим по делу о взятке. Если же речь идет о мошенничестве, то оно доказывается только его словами. Кроме того, по словам Слащева, прокуратура усмотрела в деле признаки фальсификации Богатиковым доказательств и указала на противоречия в его показаниях, данных в Лондоне и России. В его действиях также усмотрели признаки взяточничества.