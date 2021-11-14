Генпрокуратура вмешалась в уголовное дело топ-менеджера банка «Траст»

Главного исполнительного директора банка «Траст» и бывшего президента А1 Хабарова задержали в октябре 2020 г., обвинив в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), – сейчас он находится под домашним арестом. Уголовным делом занимается Главное следственное управление СКР, туда его передали из столичного следственного главка. В основе дела – утверждение Богатикова о том, что Хабаров в 2014 г., зная о наличии финансовых нарушений в компании и готовящихся в отношении ее проверках (к компании были претензии у налоговиков), предложил свое покровительство и защиту. Хабаров с Богатиковым заключили соглашение о сотрудничестве, и, по версии следствия, с 2014 по 2017 г. Богатиков якобы заплатил Хабарову за «покровительство» 842 млн руб., которые он теперь считает похищенными: взятых обязательств Хабаров не исполнил.