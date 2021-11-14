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Генпрокуратура вмешалась в уголовное дело топ-менеджера банка «Траст»

Она выявила нарушения в расследовании дела и требует их устранить, но СК этого делать не обязан
Екатерина Литова
Уголовным делом топ-менеджера банка «Траст» и бывшего президента А1 Михаила Хабарова занимается Главное следственное управление СКР / Михаил Джапаридзе / ТАСС

В уголовное дело против топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, которого обвиняют в хищении денег у его бизнес-партнера и совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова, вмешалась Генеральная прокуратура. Надзорное ведомство выявило в расследовании дела серьезные нарушения и требует от Следственного комитета России (СКР) устранить их. Соответствующее письмо заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин направил первому заместителю председателя СКР Эдуарду Кабурнееву. «Ведомости» ознакомились с его копией, содержание подтвердил адвокат Хабарова Владимир Слащев.

Главного исполнительного директора банка «Траст» и бывшего президента А1 Хабарова задержали в октябре 2020 г., обвинив в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), – сейчас он находится под домашним арестом. Уголовным делом занимается Главное следственное управление СКР, туда его передали из столичного следственного главка. В основе дела – утверждение Богатикова о том, что Хабаров в 2014 г., зная о наличии финансовых нарушений в компании и готовящихся в отношении ее проверках (к компании были претензии у налоговиков), предложил свое покровительство и защиту. Хабаров с Богатиковым заключили соглашение о сотрудничестве, и, по версии следствия, с 2014 по 2017 г. Богатиков якобы заплатил Хабарову за «покровительство» 842 млн руб., которые он теперь считает похищенными: взятых обязательств Хабаров не исполнил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных