Арбитраж отказался рассматривать иск структуры Хабарова к совладельцу «Деловых линий»

В сентябре 2016 г. управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило дело об уклонении руководства «Деловых линий» от уплаты налогов более чем на 1 млрд руб. За долги по налогам СКР арестовывал имущество компании стоимостью более 1,5 млрд руб. Богатиков стал обвиняемым по этому делу в апреле 2017 г. Уголовное дело в отношении Богатикова было прекращено в июне 2017 г. в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, говорилось в постановлении.