Арбитраж отказался рассматривать иск структуры Хабарова к совладельцу «Деловых линий»Дело о взыскании $49 млн должен рассматривать суд общей юрисдикции, указано в определении
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в рассмотрении иска компании Caledor Consulting, основным владельцем которой является топ-менеджер «Траста» Михаил Хабаров, о взыскании $49 млн с совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Об этом говорится в определении суда, которое было опубликовано в картотеке арбитражных дел 18 марта.
Иск был подан с целью признания законности решения Лондонского международного третейского арбитража (LCIA), который обязал Богатикова выплатить Caledor (75% принадлежит Хабарову, 25% — инвесткомпании А1) $49 млн в качестве компенсации за неисполненный опцион на 30% акций «Деловых линий».
Суд Петербурга определил, что дело должно рассматриваться в суде общей юрисдикции, поскольку Богатиков не имеет статуса индивидуального предпринимателя. «Поскольку должник по делу не имеет статуса индивидуального предпринимателя, в силу изложенных обстоятельств требования заявителя не подлежат рассмотрению и разрешению в арбитражном суде», — сказано в определении суда.
В пресс-службе «Деловых линий» от комментариев отказались, заявив, что компания не является участником процесса. Представитель Caledor также отказался от комментариев.
Согласно Арбитражному процессуальному кодексу, экономические решения иностранных судов в России признаются и приводятся в исполнение только после соответствующих решений российских судов.
Caledor пытается признать законность решения LCIA в российской юрисдикции уже во второй раз. Первое решение LCIA вынес еще в апреле 2020 г. — тогда он обязал Богатикова выплатить Хабарову $58 млн. В ноябре 2020 г. суд в Петербурге отказал в признании решения LCIA, поскольку суд допустил ошибку в расчетах убытков. В марте LCIA устранил ошибки и снизил объем убытка до $49 млн.
Хабаров на данный момент является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по заявлению Богатикова. Хабарова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Богатиков утверждает, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб. И принудил заключить соглашение об опционе по передаче 30% «Деловых линий» компании Caledor за $60 млн. Адвокат топ-менеджера «Траста» утверждал, что с помощью уголовного дела Богатиков пытается оказать давление на Хабарова после вынесенного в пользу него решения LCIA.
Хабаров месяц провел в СИЗО, а 10 ноября 2020 года был отправлен под домашний арест. Председатель правления Центробанка Эльвира Набиуллина называла неожиданным решение суда об аресте топ-менеджера «Траста». Вопрос Хабарова также звучал на встрече президента России Владимира Путина 22 октября с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, рассказывал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В 2015 г. Хабаров стал председателем совета директоров «Деловых линий», уйдя с поста главы А1. Тогда же компания сообщала, что он стал ее совладельцем. Это была не покупка доли, а соглашение об опционе, по которому Caledor Consulting получала право выкупить 30% в холдинговой компании ГК «Деловые линии» за $60 млн, говорил представитель Caledor.
В сентябре 2016 г. управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило дело об уклонении руководства «Деловых линий» от уплаты налогов более чем на 1 млрд руб. За долги по налогам СКР арестовывал имущество компании стоимостью более 1,5 млрд руб. Богатиков стал обвиняемым по этому делу в апреле 2017 г. Уголовное дело в отношении Богатикова было прекращено в июне 2017 г. в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, говорилось в постановлении.
В августе 2017 г. начались изменения в структуре владения «Деловых линий». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», «Деловые линии» стали принадлежать компании «0578 холдинг». Ее владельцами являются пять компаний: «АБ Групп» семьи Богатикова принадлежит 43% компании, компании «Усадьба в Кадашах» Магомедрасула Гаджиева принаделжит 25%, еще по 12,5% у компаний «ТБ Капи тал» и «Бизнес-проект». Бенефициаром первой является Татьяна Башмакова, которую Forbes называл вхожей в ближний круг сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Оставшиеся 7% принадлежат юристу Андрею Кобзеву — экс-совладельцу адвокатского бюро «Гагарин, Резник и партнеры».
После появления новых акционеров сделка по реализации опциона стала невозможна, говорил Хабаров в феврале 2018 г. в интервью «Ведомостям». Тогда он сообщил, что часть команды, которую он привел в «Деловые линии», была уволена, а доступ в офис был заблокирован. Хабаров обратился в LCIA. В декабре 2019 г. Богатиков в 10 раз сократил свою долю, уступив большую часть трем своим родственникам, писал «Коммерсант». Богатиков владеет 10% в «АБ Групп», указано в «СПАРК-Интерфаксе».
«Деловые линии» были основаны в 2001 г. Как указано на сайте компании, сейчас она занимает более 26% рынка в сегменте перевозки сборных грузов, автопарк составляет более 4 тыс. автомобилей. «Деловые линии» работают в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении, выполняют доставку из Китая.