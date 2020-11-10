Топ-менеджера «Траста» Хабарова перевели под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об изменении меры пресечения главному исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову на домашний арест, сообщили в пресс-службе суда. Хабаров, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), находился в СИЗО с 9 октября по решению Пресненского суда.
«10 ноября Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя. Избранная ранее мера пресечения в отношении Хабарова в виде заключения под стражу изменена на домашний арест с установлением запретов,предусмотренных ст.105.1 УПК РФ,сроком до 30 ноября 2020 года», — сообщила журналистам пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Хабарова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело против него возбуждено на основании заявления Александра Богатикова, который ранее был бизнес-партнером Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии». Богатиков утверждает, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе по передаче 30% «Деловых линий» принадлежащей Хабарову компании Caledor Consulting за $60 млн. Однако адвокат топ-менеджера «Траста» утверждает, что таким образом Богатиков пытается оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова» после того, как Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал его и компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн за неисполнение опционов.
В «Трасте» арест одного из топ-менеджеров назвали «неожиданным и неприятным событием». Также в банке заявили, что в связи с произошедшим будут вынуждены скорректировать «ряд бизнес-процессов».
Председатель правления Центробанка Эльвира Набиуллина называла неожиданным решение суда об аресте топ-менеджера «Траста». Набиуллина отметила, что арест Хабарова не связан с «Трастом», однако теперь регулятору придется думать, как усилить управленческую команду банка. Окончательное решение относительно этого будет принимать глава кредитной организации Александр Соколов, подчеркнула председатель ЦБ.
Вопрос Хабарова также звучал на встрече президента России Владимира Путина 22 октября с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, рассказывал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.