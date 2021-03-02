Суд в Лондоне снизил сумму компенсации Хабарову по делу о конфликте в «Деловых линиях»В предыдущем решении суд допустил ошибку в расчетах убытков
Лондонский международный третейский суд (LCIA) обязал совладельца транспортной-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова и его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить бывшему совладельцу и главному исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову и принадлежащей ему Caledor Consulting (у него 75%, еще 25% – у инвесткомпании А1) $49 млн. Об этом говорится в решении LCIA, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил источник, близкий к Caledor Consulting. Иск был подан Хабаровым из-за неисполнения опциона на 30% акций «Деловых линий».
Это повторное решение LCIA. Первое решение было вынесено в апреле 2020 г. Тогда суд обязал Богатикова выплатить Хабарову $58 млн. Однако в ноябре прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в признании решения LCIA, поскольку суд допустил ошибку в расчетах убытков. Тогда, в декабре 2020 г., Высокий суд Лондона предписал пересмотреть решение LCIA.
Согласно Арбитражному процессуальному кодексу, экономические решения иностранных судов в России признаются и приводятся в исполнение только после соответствующих решений российских судов. Теперь Caledor Consulting потребует повторно признать это решение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уточнил собеседник, близкий к Caledor.
Представитель «Деловых линий» заявил «Ведомостям», что компания не является участником процесса. «Логистический оператор продолжает оказывать качественный сервис на всей территории РФ».
По заявлению Богатикова в октябре 2020 г. было возбуждено уголовное дело в отношении Хабарова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Богатиков утверждает, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе по передаче 30% «Деловых линий» принадлежащей Хабарову компании Caledor Consulting за $60 млн. Однако адвокат топ-менеджера «Траста» утверждает, что таким образом Богатиков пытается оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова» после того, как Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал его и компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн за неисполнение опционов.
Хабаров месяц провел в СИЗО, а 10 ноября 2020 года был отправлен под домашний арест. Председатель правления Центробанка Эльвира Набиуллина называла неожиданным решение суда об аресте топ-менеджера «Траста». Вопрос Хабарова также звучал на встрече президента России Владимира Путина 22 октября с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, рассказывал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В 2015 г. Хабаров, несколько лет возглавлявший инвестиционное подразделение «Альфа-групп» – А1, стал председателем совета директоров «Деловых линий». Тогда же, сообщала компания, он стал ее совладельцем. Это была не покупка доли, а соглашение об опционе, по которому Caledor Consulting получала право выкупить 30% в холдинговой компании ГК «Деловые линии» за $60 млн, сказал представитель Caledor. В августе 2017 г. начались изменения в структуре владения «Деловых линий» и ее новая конфигурация сделала невозможным выполнение предыдущих обязательств, говорил Хабаров в феврале 2018 г. Часть команды была уволена, доступ в офис был заблокирован, позже 57% компании были переданы третьим лицам, оставшиеся 43% перешли к Богатикову через «АБ групп», уточнил представитель Caledor. Хабаров обратился в LCIA. В декабре 2019 г. Богатиков в 10 раз сократил свою долю, уступив большую часть трем своим родственникам, писал «Коммерсантъ».
Параллельно в лондонском суде рассматривается иск Solarstones (75% принадлежит Хабарову, 25% – А1) к компании Богатикова. Истец требует взыскать $25 млн по договору об оказании DL Management услуг по управлению «Деловыми линиями».
Группа компаний «Деловые линии» – один из крупных игроков на рынке автомобильных грузоперевозок. Она занимает более 26% рынка в сегменте перевозки сборных грузов, автопарк – 4000 автомобилей, указано на сайте компании. «Деловые линии» работают в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении, выполняют доставку из Китая.