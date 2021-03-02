Суд в Лондоне снизил сумму компенсации Хабарову по делу о конфликте в «Деловых линиях»

В 2015 г. Хабаров, несколько лет возглавлявший инвестиционное подразделение «Альфа-групп» – А1, стал председателем совета директоров «Деловых линий». Тогда же, сообщала компания, он стал ее совладельцем. Это была не покупка доли, а соглашение об опционе, по которому Caledor Consulting получала право выкупить 30% в холдинговой компании ГК «Деловые линии» за $60 млн, сказал представитель Caledor. В августе 2017 г. начались изменения в структуре владения «Деловых линий» и ее новая конфигурация сделала невозможным выполнение предыдущих обязательств, говорил Хабаров в феврале 2018 г. Часть команды была уволена, доступ в офис был заблокирован, позже 57% компании были переданы третьим лицам, оставшиеся 43% перешли к Богатикову через «АБ групп», уточнил представитель Caledor. Хабаров обратился в LCIA. В декабре 2019 г. Богатиков в 10 раз сократил свою долю, уступив большую часть трем своим родственникам, писал «Коммерсантъ».