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Топ-менеджер банка «Траст» отсудил у совладельца «Деловых линий» $58 млн

Михаил Хабаров выиграл в лондонском суде дело против Александра Богатикова
Ася Сафиуллина
Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Главный исполнительный директор банка «Траст», бывший председатель совета директоров «Деловые линии» Михаил Хабаров выиграл в Лондонском международном третейском суде (LCIA) иск против совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова. 21 января 2020 г. LCIA обязал Богатикова и его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и принадлежащей Caledor Consulting Ltd (у него 75%, еще 25% – у А1) $58 млн., сообщил представитель Caledor Consulting Ltd. Дело касалось невыполнения условий соглашения о приобретении Хабаровым доли в «Деловых линиях».

Теперь Caledor Consulting Ltd требует признать это решение в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Решение LCIA может быть принудительно приведено в исполнение в любой стране, где у ответчиков есть активы, в том числе на территории России. После признания российским судом решения LCIA истцам выдается исполнительный лист, на основании которого может быть обращено взыскание на имущество ответчиков», – уточнил представитель компании. Дело пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных