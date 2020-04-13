Топ-менеджер банка «Траст» отсудил у совладельца «Деловых линий» $58 млн

Топ-менеджер банка «Траст» отсудил у совладельца «Деловых линий» $58 млнМихаил Хабаров выиграл в лондонском суде дело против Александра Богатикова
Главный исполнительный директор банка «Траст», бывший председатель совета директоров «Деловые линии» Михаил Хабаров выиграл в Лондонском международном третейском суде (LCIA) иск против совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова. 21 января 2020 г. LCIA обязал Богатикова и его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и принадлежащей Caledor Consulting Ltd (у него 75%, еще 25% – у А1) $58 млн., сообщил представитель Caledor Consulting Ltd. Дело касалось невыполнения условий соглашения о приобретении Хабаровым доли в «Деловых линиях».
Теперь Caledor Consulting Ltd требует признать это решение в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Решение LCIA может быть принудительно приведено в исполнение в любой стране, где у ответчиков есть активы, в том числе на территории России. После признания российским судом решения LCIA истцам выдается исполнительный лист, на основании которого может быть обращено взыскание на имущество ответчиков», – уточнил представитель компании. Дело пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.