Газета
Бизнес

WSJ: около 200 китайских компаний грозит делистинг в США

Ведомости

Около 200 китайский компаний, акции которых торгуются на фондовых биржах США, рискуют уйти оттуда в 2024 г. из-за требований американских регуляторов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты аналитиков.

Причиной делистинга может стать принятый в 2020 г. закон (Holding Foreign Companies Accountable Act), который обязывает организации, выполнившие публичное размещение акций в США, раскрыть информацию о том, принадлежат ли они какому-либо госучреждению и насколько это влияет на их отчетность. Согласно этому закону, компаниям грозит делистинг в США в том случае, если американские регулирующие органы не могут подвергнуть проверке их аудиторов.

Совокупная капитализация китайских компаний, которые могут в результате покинуть американские биржи, может превысить $2 трлн, отмечают эксперты, на которых ссылается WSJ. При этом действие закона не распространяется на американские компании, которые пользуются услугами китайских аудиторов, — таких организаций насчитывается более 130.

Как отмечало агентство Reuters, Комитет по надзору за отчетностью публичных компаний США (PCAOB) и американские законодатели давно жалуются на отсутствие доступа к внутренней бухгалтерской отчетности китайских компаний, чьи акции размещены на торговых площадках в США. В ноябре Комиссия по ценным бумагам КНР заявила, что власти Китая и США совместно работают над тем, чтобы не допустить принудительного ухода китайских компаний с американских бирж.

Китай — единственная страна, обозначенная красным цветом на карте, размещенной на сайте PCAOB. Это означает, что страна относится к юрисдикциям, которые «отказывают в необходимом доступе для осуществления надзора». В Китае неохотно предоставляют иностранным регуляторам доступ к документации зарегистрированных в стране компаний, ссылаясь на соображения национальной безопасности. В ноябре аналитики издания Asia Financial подсчитали, что массовый делистинг китайских акций поставил под угрозу вложения американских инвесторов на сумму более $1,1 трлн.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных