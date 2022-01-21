WSJ: около 200 китайских компаний грозит делистинг в США

Причиной делистинга может стать принятый в 2020 г. закон (Holding Foreign Companies Accountable Act), который обязывает организации, выполнившие публичное размещение акций в США, раскрыть информацию о том, принадлежат ли они какому-либо госучреждению и насколько это влияет на их отчетность. Согласно этому закону, компаниям грозит делистинг в США в том случае, если американские регулирующие органы не могут подвергнуть проверке их аудиторов.