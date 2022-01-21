WSJ: около 200 китайских компаний грозит делистинг в США
Около 200 китайский компаний, акции которых торгуются на фондовых биржах США, рискуют уйти оттуда в 2024 г. из-за требований американских регуляторов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты аналитиков.
Причиной делистинга может стать принятый в 2020 г. закон (Holding Foreign Companies Accountable Act), который обязывает организации, выполнившие публичное размещение акций в США, раскрыть информацию о том, принадлежат ли они какому-либо госучреждению и насколько это влияет на их отчетность. Согласно этому закону, компаниям грозит делистинг в США в том случае, если американские регулирующие органы не могут подвергнуть проверке их аудиторов.
Совокупная капитализация китайских компаний, которые могут в результате покинуть американские биржи, может превысить $2 трлн, отмечают эксперты, на которых ссылается WSJ. При этом действие закона не распространяется на американские компании, которые пользуются услугами китайских аудиторов, — таких организаций насчитывается более 130.
Как отмечало агентство Reuters, Комитет по надзору за отчетностью публичных компаний США (PCAOB) и американские законодатели давно жалуются на отсутствие доступа к внутренней бухгалтерской отчетности китайских компаний, чьи акции размещены на торговых площадках в США. В ноябре Комиссия по ценным бумагам КНР заявила, что власти Китая и США совместно работают над тем, чтобы не допустить принудительного ухода китайских компаний с американских бирж.
Китай — единственная страна, обозначенная красным цветом на карте, размещенной на сайте PCAOB. Это означает, что страна относится к юрисдикциям, которые «отказывают в необходимом доступе для осуществления надзора». В Китае неохотно предоставляют иностранным регуляторам доступ к документации зарегистрированных в стране компаний, ссылаясь на соображения национальной безопасности. В ноябре аналитики издания Asia Financial подсчитали, что массовый делистинг китайских акций поставил под угрозу вложения американских инвесторов на сумму более $1,1 трлн.