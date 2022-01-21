Toyota приостановила работу 11 заводов в Японии из-за нехватки компонентов
Автомобильный концерн Toyota Motor Corp объявил о приостановлении работы 11 заводов в Японии из-за нехватки компонентов для производства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
«Из-за нехватки запчастей, вызванной распространением COVID-19, мы хотели бы объявить о дополнительных приостановках производства автомобилей на заводах в Японии», — говорится в сообщении компании.
Ранее ведущая японская деловая газета Nikkei сообщила, что Toyota останавливает работу 21 производственной линии на 11 заводах внутри страны из-за распространения «омикрона». Компания вынуждена приостановить производство из-за растущего числа инфицированных рабочих на своих заводах, отметили в газете.
По подсчетам экспертов, остановка производственных линий может привести к тому, что Toyota Motor не произведет в январе порядка 47 000 автомобилей, включая популярные внедорожники Land Cruiser. Помимо этого дочерняя компания Daihatsu частично закрывает свой головной офис в префектуре Осака также из-за растущей заболеваемости на производстве.
Всего за время пандемии в Японии был выявлен 2 017 531 случай заражения коронавирусом — 1 768 561 человек выздоровел, 18 469 стали жертвами болезни.