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Toyota приостановила работу 11 заводов в Японии из-за нехватки компонентов

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Автомобильный концерн Toyota Motor Corp объявил о приостановлении работы 11 заводов в Японии из-за нехватки компонентов для производства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«Из-за нехватки запчастей, вызванной распространением COVID-19, мы хотели бы объявить о дополнительных приостановках производства автомобилей на заводах в Японии», — говорится в сообщении компании.

Ранее ведущая японская деловая газета Nikkei сообщила, что Toyota останавливает работу 21 производственной линии на 11 заводах внутри страны из-за распространения «омикрона». Компания вынуждена приостановить производство из-за растущего числа инфицированных рабочих на своих заводах, отметили в газете.

По подсчетам экспертов, остановка производственных линий может привести к тому, что Toyota Motor не произведет в январе порядка 47 000 автомобилей, включая популярные внедорожники Land Cruiser. Помимо этого дочерняя компания Daihatsu частично закрывает свой головной офис в префектуре Осака также из-за растущей заболеваемости на производстве.

Всего за время пандемии в Японии был выявлен 2 017 531 случай заражения коронавирусом — 1 768 561 человек выздоровел, 18 469 стали жертвами болезни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных