Toyota приостановила работу 11 заводов в Японии из-за нехватки компонентов

По подсчетам экспертов, остановка производственных линий может привести к тому, что Toyota Motor не произведет в январе порядка 47 000 автомобилей, включая популярные внедорожники Land Cruiser. Помимо этого дочерняя компания Daihatsu частично закрывает свой головной офис в префектуре Осака также из-за растущей заболеваемости на производстве.