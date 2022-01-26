Роскомнадзор потребовал удалить вакансии наркокурьеров Facebook и Instagram
Роскомнадзор направил руководству Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) требование заблокировать на своих рекламных площадках вакансии наркокурьеров, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ведомства. В прошлом году на Facebook и Instagram было обнаружено более 100 таких объявлений.
«Такая реклама, размещенная в иностранных соцсетях, содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в деятельности, которая запрещена на территории Российской Федерации, равно как и распространение подобного рода информации»,— заявили в Роскомнадзоре. На данный момент Facebook и Instagram не удалили около 2000 материалов с запрещенным контентом, пишет «Коммерсантъ».
По словам представителя ведомства, для оперативного реагирования Meta Platforms должна открыть в России свой офис, который будет удалять запрещенную информацию. Если компания откажется выполнить требования закона «О приземлении» в ближайшее время, ее работу могут ограничить – запретить рекламу или частично или полностью ограничить доступ к соцсетям.
В конце декабря мировой суд по Таганскому району в Москве постановил взыскать с Meta штраф в 1,9 млрд руб. за повторный отказ удалить запрещенный в России контент (призывы к экстремизму, детская порнография, информация по употреблению наркотиков и т.д.) 18 января компания обжаловала штраф.
В соответствии с законом «О приземлении», который вступил в силу 1 января, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей должны открыть свои представительства в России. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.
За невыполнение требований им грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.