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Роскомнадзор потребовал удалить вакансии наркокурьеров Facebook и Instagram

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Роскомнадзор направил руководству Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) требование заблокировать на своих рекламных площадках вакансии наркокурьеров, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ведомства. В прошлом году на Facebook и Instagram было обнаружено более 100 таких объявлений.

«Такая реклама, размещенная в иностранных соцсетях, содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в деятельности, которая запрещена на территории Российской Федерации, равно как и распространение подобного рода информации»,— заявили в Роскомнадзоре. На данный момент Facebook и Instagram не удалили около 2000 материалов с запрещенным контентом, пишет «Коммерсантъ».

По словам представителя ведомства, для оперативного реагирования Meta Platforms должна открыть в России свой офис, который будет удалять запрещенную информацию. Если компания откажется выполнить требования закона «О приземлении» в ближайшее время, ее работу могут ограничить – запретить рекламу или частично или полностью ограничить доступ к соцсетям.

В конце декабря мировой суд по Таганскому району в Москве постановил взыскать с Meta штраф в 1,9 млрд руб. за повторный отказ удалить запрещенный в России контент (призывы к экстремизму, детская порнография, информация по употреблению наркотиков и т.д.) 18 января компания обжаловала штраф.

В соответствии с законом  «О приземлении», который вступил в силу 1 января, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей должны открыть свои представительства в России. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.

За невыполнение требований им грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных