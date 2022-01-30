Huawei обратилась в суд с иском к Швеции из-за 5G
Китайская компания Huawei обратилась в международный арбитражный суд с иском к Швеции, так как государство не допустила ее к участию в тендере на поставку оборудования для мобильной связи 5G. Сумма иска составляет 5,2 млрд крон ($560 млн), но в итоге она может достичь 25-30 млрд крон ($2,7-3,2 млрд), передает телеканал SVT.
Год назад Huawei пригрозила Швеции судом после того, как Управление почты и телекоммуникаций страны отказало в допуске к созданию инфраструктуры для сетей 5G. Новый иск был зарегистрирован в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров 21 января.
«Подавать в суд на Швецию таким образом, с такими очень высокими требованиями о возмещении ущерба, — это способ обескуражить другие страны, которые также сталкиваются с вопросом о том, включать ли в свое расширение 5G», — говорится в статье.
Указанную Huawei сумму ущерба компания называет потерями, которые она понесла с 2021 г. и продолжит нести до 2025 г. в результате действий правительства Швеции.
Иск о возмещении ущерба в конечном итоге может быть значительно выше, отмечает эксперт по вопросам торговли Рикард Аллвин. В случае проигрыша Швеции ответственность за это понесут налогоплательщики, но исход предугадать трудно, так как нет прецедента, считает эксперт.
Швеция запретила использование телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE в сетях 5G перед проведением первых аукционов частот для данных сетей в октябре 2020 г.