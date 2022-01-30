Газета
Бизнес

Huawei обратилась в суд с иском к Швеции из-за 5G

Ведомости

Китайская компания  Huawei обратилась в международный арбитражный суд с иском к Швеции, так как государство не допустила ее к участию в тендере на поставку оборудования для мобильной связи 5G. Сумма иска составляет 5,2 млрд крон ($560 млн), но в итоге она может достичь 25-30 млрд крон ($2,7-3,2 млрд), передает телеканал SVT.

Год назад Huawei пригрозила Швеции судом после того, как Управление почты и телекоммуникаций страны отказало в допуске к созданию инфраструктуры для сетей 5G. Новый иск был зарегистрирован в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров 21 января.

«Подавать в суд на Швецию таким образом, с такими очень высокими требованиями о возмещении ущерба, — это способ обескуражить другие страны, которые также сталкиваются с вопросом о том, включать ли в свое расширение 5G», — говорится в статье.

Указанную Huawei сумму ущерба компания называет потерями, которые она понесла с 2021 г. и продолжит нести до 2025 г. в результате действий правительства Швеции.

Иск о возмещении ущерба в конечном итоге может быть значительно выше, отмечает эксперт по вопросам торговли Рикард Аллвин. В случае проигрыша Швеции ответственность за это понесут налогоплательщики, но исход предугадать трудно, так как нет прецедента, считает эксперт.

Швеция запретила использование телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE в сетях 5G перед проведением первых аукционов частот для данных сетей в октябре 2020 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных