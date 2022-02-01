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В России выросли продажи эзотерической литературы и карт Таро

Ведомости

Продажи эзотерической литературы, книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении выросли более чем на 50% по итогам 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на группу «Эксмо-АСТ». В 2020 г. рост составил 13%.

«Основной интерес аудитории идет в направлении не теорий, а практических навыков — работы с подсознанием, понимания предназначения, кармических задач и поиска ресурса», рассказала изданию начальник отдела религии и эзотерики «Эксмо» Мария Виноградова. В частности, растут продажи книг о практиках медитаций, работе с осознанностью и о позитивном мышлении. При этом продажи религиозной литературы компании в 2021 г. упали на 30%, а в 2020 г. – на 14%.

В «Читай-городе» изданию не раскрыли динамику продаж, но отметили, что самыми продаваемыми книгами в сегменте эзотерической литературы стали «Радикальное прощение» Коллина Топпинга, «Пока-я-не-Я: Практическое руководство по трансформации судьбы» Дмитрия Троцкого и «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда.

Главный редактор «Альпины Паблишер» Сергей Турко сообщил, что компания не издает книги, которые не базируются на научном подходе, но продажи книг о психологии и позитивном мышлении в прошлом году выросли на 46%. В Wildberries рассказали о росте продаж бумажных книг по эзотерике, а спрос на карты Таро вырос сразу на 486%. В Ozon продажи книг по эзотерике в штуках выросли на 20%. Такую тенденцию подтвердили сервисы электронных книг: в Bookmate сообщили о росте с лета на 30%, В «Литрес» — более чем на 12% по отношению к 2020 г. и почти на 40% — по отношению к 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных