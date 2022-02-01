В России выросли продажи эзотерической литературы и карт Таро
Продажи эзотерической литературы, книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении выросли более чем на 50% по итогам 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на группу «Эксмо-АСТ». В 2020 г. рост составил 13%.
«Основной интерес аудитории идет в направлении не теорий, а практических навыков — работы с подсознанием, понимания предназначения, кармических задач и поиска ресурса», рассказала изданию начальник отдела религии и эзотерики «Эксмо» Мария Виноградова. В частности, растут продажи книг о практиках медитаций, работе с осознанностью и о позитивном мышлении. При этом продажи религиозной литературы компании в 2021 г. упали на 30%, а в 2020 г. – на 14%.
В «Читай-городе» изданию не раскрыли динамику продаж, но отметили, что самыми продаваемыми книгами в сегменте эзотерической литературы стали «Радикальное прощение» Коллина Топпинга, «Пока-я-не-Я: Практическое руководство по трансформации судьбы» Дмитрия Троцкого и «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда.
Главный редактор «Альпины Паблишер» Сергей Турко сообщил, что компания не издает книги, которые не базируются на научном подходе, но продажи книг о психологии и позитивном мышлении в прошлом году выросли на 46%. В Wildberries рассказали о росте продаж бумажных книг по эзотерике, а спрос на карты Таро вырос сразу на 486%. В Ozon продажи книг по эзотерике в штуках выросли на 20%. Такую тенденцию подтвердили сервисы электронных книг: в Bookmate сообщили о росте с лета на 30%, В «Литрес» — более чем на 12% по отношению к 2020 г. и почти на 40% — по отношению к 2019 г.