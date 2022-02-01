В России выросли продажи эзотерической литературы и карт Таро

Главный редактор «Альпины Паблишер» Сергей Турко сообщил, что компания не издает книги, которые не базируются на научном подходе, но продажи книг о психологии и позитивном мышлении в прошлом году выросли на 46%. В Wildberries рассказали о росте продаж бумажных книг по эзотерике, а спрос на карты Таро вырос сразу на 486%. В Ozon продажи книг по эзотерике в штуках выросли на 20%. Такую тенденцию подтвердили сервисы электронных книг: в Bookmate сообщили о росте с лета на 30%, В «Литрес» — более чем на 12% по отношению к 2020 г. и почти на 40% — по отношению к 2019 г.