В России за три года на 57% выросло число пунктов приема анализов

Аналитики уточнили, что наиболее высокий рост числа пунктов приема анализов произошел в прошлом году – показатель вырос более чем на 1100. Чаще всего россияне искали такие пункты на карте в октябре 2020 г., июне, июле и октябре 2021 г., когда в России был рост заболеваемости коронавирусом. В крупнейших российских городах и ближайших к ним населенных пунктах открыто больше всего пунктов приема анализов «Инвитро» — 737, «Гемотеста» — 599, KDL – 215, «Хеликса» — 198, «Ситилаб» — 153 пункта.