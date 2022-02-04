В России за три года на 57% выросло число пунктов приема анализов
Число пунктов приема медицинских анализов в крупнейших российских городах выросло на 57,3% с января 2019 г., до 5871 пункта, сообщил РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС. Аналитики учитывали лаборатории и диагностические центры, которые проводят исследования, а также пункты, которые принимают анализы и доставляют их в лаборатории.
По данным сервиса, больше всего число таких пунктов выросло в Москве – на 71,9% до более 2000. Второе место занял Нижний Новгород – рост на 70,5% до 266, на третьем месте – Воронеж с ростом на 70,4% до 138 пунктов.
Аналитики уточнили, что наиболее высокий рост числа пунктов приема анализов произошел в прошлом году – показатель вырос более чем на 1100. Чаще всего россияне искали такие пункты на карте в октябре 2020 г., июне, июле и октябре 2021 г., когда в России был рост заболеваемости коронавирусом. В крупнейших российских городах и ближайших к ним населенных пунктах открыто больше всего пунктов приема анализов «Инвитро» — 737, «Гемотеста» — 599, KDL – 215, «Хеликса» — 198, «Ситилаб» — 153 пункта.