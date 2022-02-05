СМИ сообщили о планах Amazon и Nike купить производителя тренажеров Peloton
Компании Amazon и Nike изучают возможность покупки американского производителя велотренажеров Peloton. Об этом со ссылкой на источники сообщили Reuters и Financial Times.
По данным источников FT, корпорации рассматривают возможность приобретения Peloton, но переговоров с компанией еще не было.
Акции Peloton выросли на 30% после призывов инвесторов выставить компанию на продажу, сообщает Reuters. Среди возможных покупателей назывались Walt Disney, Apple и Sony. Кроме того, фонд Blackwells Capital призвал совет директоров Peloton немедленно уволить генерального директора Джона Фоули.
В начале пандемии продажи оборудования для фитнеса выросли, но с открытием тренажерных залов состояние Peloton «начало таять», отмечает агентство. В ноябре компания сообщила, что спрос на велотренажеры и беговые дорожки падает быстрее, чем ожидалось.
«Рыночная капитализация с тех пор сократилась примерно до $8 млрд с пикового значения в $52 млрд в начале 2021 г. Если рост акций сохранится в понедельник, Peloton может достичь порога рыночной капитализации в $10 млрд», — пишет Reuters.
В квартале, закончившемся 30 июня 2020 г., Peloton отчиталась о первой в своей истории квартальной прибыли, так как выручка почти утроилась год к году: $607,1 млн против $223,3 млн. За квартал компания получила прибыль $89,1 млн против убытка в $47,4 млн в предыдущем квартале.
Популярность Peloton инвесторы связывали с карантином: когда в начале февраля появились новости о скором одобрении вакцины от Pfizer, акции Peloton просели на четверть, отмечала WSJ.