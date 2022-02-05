СМИ сообщили о планах Amazon и Nike купить производителя тренажеров Peloton

В квартале, закончившемся 30 июня 2020 г., Peloton отчиталась о первой в своей истории квартальной прибыли, так как выручка почти утроилась год к году: $607,1 млн против $223,3 млн. За квартал компания получила прибыль $89,1 млн против убытка в $47,4 млн в предыдущем квартале.