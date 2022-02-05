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Бизнес

СМИ сообщили о планах Amazon и Nike купить производителя тренажеров Peloton

Ведомости

Компании Amazon и Nike изучают возможность покупки американского производителя велотренажеров Peloton. Об этом со ссылкой на источники сообщили Reuters и Financial Times.

По данным источников FT, корпорации рассматривают возможность приобретения Peloton, но переговоров с компанией еще не было. 

Акции Peloton выросли на 30% после призывов инвесторов выставить компанию на продажу, сообщает Reuters. Среди возможных покупателей назывались Walt Disney, Apple и Sony. Кроме того, фонд Blackwells Capital призвал совет директоров Peloton немедленно уволить генерального директора Джона Фоули.

В начале пандемии продажи оборудования для фитнеса выросли, но с открытием тренажерных залов состояние Peloton «начало таять», отмечает агентство. В ноябре компания сообщила, что спрос на велотренажеры и беговые дорожки падает быстрее, чем ожидалось.

«Рыночная капитализация с тех пор сократилась примерно до $8 млрд с пикового значения в $52 млрд в начале 2021 г. Если рост акций сохранится в понедельник, Peloton может достичь порога рыночной капитализации в $10 млрд», — пишет Reuters. 

В квартале, закончившемся 30 июня 2020 г., Peloton отчиталась о первой в своей истории квартальной прибыли, так как выручка почти утроилась год к году: $607,1 млн против $223,3 млн. За квартал компания получила прибыль $89,1 млн против убытка в $47,4 млн в предыдущем квартале.

Популярность Peloton инвесторы связывали с карантином: когда в начале февраля появились новости о скором одобрении вакцины от Pfizer, акции Peloton просели на четверть, отмечала WSJ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных