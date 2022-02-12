Газета
Бизнес

Испанскую нефтяную компанию оштрафовали за разлив нефти в Перу

Ведомости

Власти Перу оштрафовали более чем на $121 000 испанскую нефтяную компанию Repsol, которая не устранила последствия разлива нефти. Об этом сообщило Министерство окружающей среды страны.

Работу, проведенную Repsol в соответствии с административными мерами Агентства экологической оценки и правоприменения (OEFA), проинспектировал министр окружающей среды Модесто Монтойя.

«Штраф, наложенный на Repsol, составляет <...> 460 000 перуанских солей. Эта мера будет последовательно применяться вплоть до выполнения обязательств по устранению последствий», — говорится в сообщении.

Разлив нефти на берегах к северу от столицы Перу произошел в середине прошлого месяца из-за извержения подводного вулкана в Королевстве Тонга в Тихом океане. По данным Repsol, при разгрузке танкера в воду попало более 10 000 баррелей углеводородов.

Правительство объявило чрезвычайную ситуацию сроком на 90 рабочих дней в прибрежной морской зоне после разлива нефти, сообщало ранее ведомство.

Национальная служба природных территорий, охраняемых государством, подтвердила, что разлитая нефть затронула в том числе заповедную зону Анкон площадью 1758,1 га, которая влияет на биоразнообразие экосистем. В постановлении министра окружающей среды сказано, что разлив нефти также представляет опасность для здоровья населения.

В конце года нефтяную компанию Amplify Energy признали виновной в экологическом бедствии — в начале октября в Калифорнии у побережья Хантингтон-Бич (округ Ориндж) произошла крупная утечка нефти, в результате чего в Тихий океан попало около 25 000 галлонов (95 000 литров) сырья.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных