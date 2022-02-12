Испанскую нефтяную компанию оштрафовали за разлив нефти в Перу

Разлив нефти на берегах к северу от столицы Перу произошел в середине прошлого месяца из-за извержения подводного вулкана в Королевстве Тонга в Тихом океане. По данным Repsol, при разгрузке танкера в воду попало более 10 000 баррелей углеводородов.