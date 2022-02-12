Испанскую нефтяную компанию оштрафовали за разлив нефти в Перу
Власти Перу оштрафовали более чем на $121 000 испанскую нефтяную компанию Repsol, которая не устранила последствия разлива нефти. Об этом сообщило Министерство окружающей среды страны.
Работу, проведенную Repsol в соответствии с административными мерами Агентства экологической оценки и правоприменения (OEFA), проинспектировал министр окружающей среды Модесто Монтойя.
«Штраф, наложенный на Repsol, составляет <...> 460 000 перуанских солей. Эта мера будет последовательно применяться вплоть до выполнения обязательств по устранению последствий», — говорится в сообщении.
Разлив нефти на берегах к северу от столицы Перу произошел в середине прошлого месяца из-за извержения подводного вулкана в Королевстве Тонга в Тихом океане. По данным Repsol, при разгрузке танкера в воду попало более 10 000 баррелей углеводородов.
Правительство объявило чрезвычайную ситуацию сроком на 90 рабочих дней в прибрежной морской зоне после разлива нефти, сообщало ранее ведомство.
Национальная служба природных территорий, охраняемых государством, подтвердила, что разлитая нефть затронула в том числе заповедную зону Анкон площадью 1758,1 га, которая влияет на биоразнообразие экосистем. В постановлении министра окружающей среды сказано, что разлив нефти также представляет опасность для здоровья населения.
В конце года нефтяную компанию Amplify Energy признали виновной в экологическом бедствии — в начале октября в Калифорнии у побережья Хантингтон-Бич (округ Ориндж) произошла крупная утечка нефти, в результате чего в Тихий океан попало около 25 000 галлонов (95 000 литров) сырья.