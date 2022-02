Цукерберг объявил сотрудникам о новых ценностях Meta

Как пишет журналист The Verge Алекс Хит, компания поменяла и другие ценности. К примеру, ценность «Делай быстро» (Move fast) поменяли на «Делай быстро вместе» (Move fast together), «Be bold» («Будь смелым») — на «Build awesome things» («Создавай потрясающие вещи»), «Будь открытым» (Be open) меняется на «Живи в будущем» (Live in the future) и «Будь непосредственным и уважай коллег» (Be direct and respect your colleagues). Помимо этого Цукерберг ввел новую ценность — «Концентрируйся на долгосрочном эффекте» (Focus on long-term impact).