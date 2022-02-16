Цукерберг объявил сотрудникам о новых ценностях Meta
Главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг провел виртуальную встречу с сотрудниками, на которой объявил о новых ключевых ценностях компании, передает издание Insider.
Цукерберг представил сотрудникам новый слоган компании — «Meta, metamates, me». По-русски слоган звучит так: «Meta, метaматросы, я». Это отсылка к морской поговорке «корабль, матросы, я» (Ship, shipmates, self), которая означает, что важнее всего корабль, затем его экипаж, а потом и ты сам.
Цукерберг, введя новый слоган, призывает сотрудников ставить на первое место компанию и своих коллег. Как уточнил бизнесмен, термин «metamates» придумал известный физик Дуглас Хофштадтер после того, как ему написал глава Facebook Reality Labs Эндрю Босворт после ребрендинга.
Как пишет журналист The Verge Алекс Хит, компания поменяла и другие ценности. К примеру, ценность «Делай быстро» (Move fast) поменяли на «Делай быстро вместе» (Move fast together), «Be bold» («Будь смелым») — на «Build awesome things» («Создавай потрясающие вещи»), «Будь открытым» (Be open) меняется на «Живи в будущем» (Live in the future) и «Будь непосредственным и уважай коллег» (Be direct and respect your colleagues). Помимо этого Цукерберг ввел новую ценность — «Концентрируйся на долгосрочном эффекте» (Focus on long-term impact).
Метавселенная – это виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, с помощью технологий виртуальной реальности. Meta (Facebook) первой заявила о планах создать метавселенную в июле прошлого года.
3 февраля Meta опубликовала первый после ребрендинга финансовый отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20%, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Прибыль на акцию снизилась на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84, согласно консенсус-прогнозу Refinitiv. Кроме того, количество ежедневных активных пользователей Facebook снизилось впервые в истории соцсети. В IV квартале этот показатель по сравнению с предыдущим кварталом сократился на один миллион — с 1,93 млрд до 1,929 млрд. За этим последовал обвал акций Meta Platforms на 25% на открытии торгов в тот же день.