Более трети россиян назвали метавселенные вредными

Чаще всего говорили о вреде метавселенных люди в возрасте 35-44 лет – 45%, а о преимущественной пользе – 9%, чаще всего это были люди 18-24 лет. 19% россиян считают, что метавселенные могут принести пользу и вред в равной степени, а 18% отметили, что от них не будет ни вреда, ни пользы. Те, кто высказывался против метавселенных, назвали среди негативных последствий уход от реальности, отсутствие живого общения, деградацию и мошенничество.