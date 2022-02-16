Более трети россиян назвали метавселенные вредными
37% россиян считают, что метавселенные принесут больше вреда, чем пользы, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 90% россиян не знают, что это такое. 23% слышали этот термин, но не понимают его, а 67% впервые услышали о метавселенных во время опроса.
В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Больше всего людей, которые знают о метавселенных, среди людей 18-24 и 25-34 лет – по 17%, а среди пожилых людей знают о метавселенных 5%. Об интересе к метавселенным чаще говорили опрошенные 18-24 лет – 56%. По их мнению, метавселенные представляют больше возможностей для общения, расширяют кругозор, упрощают поиск информации и свидетельствуют о техническом прогрессе.
Чаще всего говорили о вреде метавселенных люди в возрасте 35-44 лет – 45%, а о преимущественной пользе – 9%, чаще всего это были люди 18-24 лет. 19% россиян считают, что метавселенные могут принести пользу и вред в равной степени, а 18% отметили, что от них не будет ни вреда, ни пользы. Те, кто высказывался против метавселенных, назвали среди негативных последствий уход от реальности, отсутствие живого общения, деградацию и мошенничество.
Метавселенная – это виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, с помощью технологий виртуальной реальности. Meta (Facebook) первой заявила о планах создать метавселенную в июле прошлого года. В России о таких планах сообщил разработчик игр MyTona.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Научно-технический центр ГРЧЦ (структура Роскомнадзора) провел исследование и выявил риски, связанные с появлением метавселенных. По мнению исследователей, метавселенные несут риски нарушения политических границ государств, торговли наркотиками, сделают личные данные уязвимыми, создают угрозу киберсекса с несовершеннолетними, формирования девиаций и появления виртуальной политической реальности.