В Роскомнадзоре начали изучать риски развития метавселенных
В России начали изучать возможности регулирования метавселенных. Научно-технический центр ГРЧЦ (структура Роскомнадзора) провел исследование и выявил риски, связанные с их появлением, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.
По мнению исследователей, доминирование в метавселенных цифровых валют поспособствует нарушению политических границ, потому что налоговые кодексы не смогут регулировать сделки. Также в метавселенных есть риски создания виртуальных магазинов, в том числе по продаже запрещенных веществ.
Индентификация аватаров сделает личные данные уязвимыми для копирования, стирания и манипулирования. «Использование расширенной реальности (XR) для ощущения тактильных импульсов также переосмысливает опыт киберсекса, и есть угроза в возможностях киберсекса с несовершеннолетними, формировании различных девиаций», — добавили в ГРЧЦ.
Также в метавселенных может появиться виртуальная политическая реальность, политические партии, новые формы агитации и протеста. В Роскомнадзоре изданию сообщили, что нужно развивать механизмы саморегулирования процессов, происходящих в метавселенных.
Источники издания на ИТ-рынке связали обсуждение регулирования метавселенных с заявлением президента России Владимира Путина о том, что государство должно защищать россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве. В других странах мира пока нет отдельного регулирования метавселенных, но власти некоторых стран заявляют, что нужно усилить контроль.
Метавселенная – это виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, с помощью технологий виртуальной реальности. Meta (Facebook) первой заявила о планах создать метавселенную в июле прошлого года. В России о таких планах сообщил разработчик игр MyTona. Эти компании не ответили на запрос издания. В Сбере, VK и «Яндексе» также отказались от комментариев.