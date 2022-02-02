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В Роскомнадзоре начали изучать риски развития метавселенных

Ведомости

В России начали изучать возможности регулирования метавселенных. Научно-технический центр ГРЧЦ (структура Роскомнадзора) провел исследование и выявил риски, связанные с их появлением, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.

По мнению исследователей, доминирование в метавселенных цифровых валют поспособствует нарушению политических границ, потому что налоговые кодексы не смогут регулировать сделки. Также в метавселенных есть риски создания виртуальных магазинов, в том числе по продаже запрещенных веществ.

Индентификация аватаров сделает личные данные уязвимыми для копирования, стирания и манипулирования. «Использование расширенной реальности (XR) для ощущения тактильных импульсов также переосмысливает опыт киберсекса, и есть угроза в возможностях киберсекса с несовершеннолетними, формировании различных девиаций», — добавили в ГРЧЦ.

Также в метавселенных может появиться виртуальная политическая реальность, политические партии, новые формы агитации и протеста. В Роскомнадзоре изданию сообщили, что нужно развивать механизмы саморегулирования процессов, происходящих в метавселенных.

Источники издания на ИТ-рынке связали обсуждение регулирования метавселенных с заявлением президента России Владимира Путина о том, что государство должно защищать россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве. В других странах мира пока нет отдельного регулирования метавселенных, но власти некоторых стран заявляют, что нужно усилить контроль.

Метавселенная – это виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, с помощью технологий виртуальной реальности. Meta (Facebook) первой заявила о планах создать метавселенную в июле прошлого года. В России о таких планах сообщил разработчик игр MyTona. Эти компании не ответили на запрос издания. В Сбере, VK и «Яндексе» также отказались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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