В Роскомнадзоре начали изучать риски развития метавселенных

Метавселенная – это виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, с помощью технологий виртуальной реальности. Meta (Facebook) первой заявила о планах создать метавселенную в июле прошлого года. В России о таких планах сообщил разработчик игр MyTona. Эти компании не ответили на запрос издания. В Сбере, VK и «Яндексе» также отказались от комментариев.