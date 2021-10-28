Компания Facebook сменит название на Meta

По его словам, смена названия отражает стремление Facebook показать, что она состоит не только из социальной сети, но и из целого ряда других сервисов. «Сегодня на нас смотрят как на социальную сеть, но по ДНК мы компания, которая создает технологии, позволяющие установить связь между людьми, и метавселенная является следующим шагом в этом направлении», — сказал Цукерберг.