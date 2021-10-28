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Компания Facebook сменит название на Meta

Ведомости

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания сменит название на Meta. Такое заявление он сделал в ходе конференции Facebook Connect, где он рассказал о создаваемой компанией «метавселенной», передает CNBC.

По его словам, смена названия отражает стремление Facebook показать, что она состоит не только из социальной сети, но и из целого ряда других сервисов. «Сегодня на нас смотрят как на социальную сеть, но по ДНК мы компания, которая создает технологии, позволяющие установить связь между людьми, и метавселенная является следующим шагом в этом направлении», — сказал Цукерберг.

В июле компания заявила, что набирает команду по разработке «метавселенной». Она станет частью Facebook Reality Labs, которая будет заниматься проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.

«Мы надеемся, что в течение следующего десятилетия метавселенная охватит миллиард человек, обеспечит цифровую торговлю на сотни миллиардов долларов и создаст рабочие места для миллионов создателей [контента] и разработчиков», — пояснил Цукерберг.

Как сообщается на сайте компании, Facebook также намерена изменить свой биржевой тикер с FB на MVR с 1 декабря.

CNBC отмечает, что Facebook объявила о ребрендинге после того, как в ее адрес было выдвинуто множество обвинений, в том числе в том, что компания знала о вреде, который ее сервисы наносят обществу, но годами не принимала должных мер для более тщательной модерации контента и защиты конфиденциальности пользователей.

Ранее по теме: Бывшие сотрудники подали иск против Цукерберга и его жены за домогательства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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