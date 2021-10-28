Компания Facebook сменит название на Meta
По его словам, смена названия отражает стремление Facebook показать, что она состоит не только из социальной сети, но и из целого ряда других сервисов. «Сегодня на нас смотрят как на социальную сеть, но по ДНК мы компания, которая создает технологии, позволяющие установить связь между людьми, и метавселенная является следующим шагом в этом направлении», — сказал Цукерберг.
В июле компания заявила, что набирает команду по разработке «метавселенной». Она станет частью Facebook Reality Labs, которая будет заниматься проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.
«Мы надеемся, что в течение следующего десятилетия метавселенная охватит миллиард человек, обеспечит цифровую торговлю на сотни миллиардов долларов и создаст рабочие места для миллионов создателей [контента] и разработчиков», — пояснил Цукерберг.
Как сообщается на сайте компании, Facebook также намерена изменить свой биржевой тикер с FB на MVR с 1 декабря.
CNBC отмечает, что Facebook объявила о ребрендинге после того, как в ее адрес было выдвинуто множество обвинений, в том числе в том, что компания знала о вреде, который ее сервисы наносят обществу, но годами не принимала должных мер для более тщательной модерации контента и защиты конфиденциальности пользователей.