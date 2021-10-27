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Бывшие сотрудники подали иск против Цукерберга и его жены за домогательства

Ведомости

Два бывших сотрудника семейной компании главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан подали в суд на чету и связанных с ней физических и юридических лиц по обвинениям в домогательствах и нарушении трудовых прав.

Первый истец — чернокожая женщина и член ЛГБТ-сообщества Миа Кинг. Из документов, переданных в окружной суд Сан-Франциско, следует, что она с мая 2018 г. по февраль 2019 г. работала помощником по безопасности в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляет охранные услуги Цукербергу и Чан.

Кинг утверждает, что на протяжении своей работы в фирме она подвергалась «расовым и сексуальным домогательствам и дискриминации» со стороны высшего руководства и персонала. В том числе ее начальник Лиам Бут якобы дал Кинг кличку «гетто», оскорблял ее в присутствии других женщин, отпускал неуместные комментарии по поводу ее груди и заявлял, что женщину наняли исключительно из-за ее цвета кожи. Кроме того, по словам Кинг, ей не выплатили компенсацию за сверхурочную работу после увольнения.

Другой истец — мужчина, упомянутый в материалах дела под псевдонимом Джон Доу. Он заявил, что числился «управляющим домашним хозяйством» в семье с января 2017 г. по март 2019 г. По словам Доу, который назвал себя открытым геем, Бут как минимум дважды схватил его за пах и делал в его адрес гомофобные замечания.

Он добавил, что страдает эпилепсией, но при этом был вынужден заниматься изнурительным трудом и выполнять задачи, которые ухудшали состояние его здоровья или подвергали его опасности, — например, подниматься по лестнице или носить тяжелые предметы. Кроме того, по версии Доу, ему приходилось работать более 40 часов в неделю и более восьми часов в день, «за что он никогда не получал компенсации».

Хотя в обоих исках нет прямых обвинений против Цукерберга и Чан в домогательствах и дискриминации, истцы считают, что вина лежит на чете, которая не пресекла подобное. Они требуют наказания ответчиков и денежной компенсации. Представитель семьи Бен ЛаБолт отверг обвинения. Он заявил, что они не были подтверждены в результате нескольких проверок, были выдвинуты только после того, как сотрудники покинули компанию (они утверждают обратное), и были связаны со «значительными финансовыми требованиями».

Ранее целый ряд американских и европейских СМИ опубликовал архив внутренних документов Facebook, который передала бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хаген. Изучив их, журналисты пришли к выводу, что корпорация применяла двойные стандарты при модерации контента в отношении популярных пользователей, чтобы избежать негативной реакции, лгала общественности о своем прогрессе в борьбе с ненавистнической риторикой на платформе, а также игнорировала вред обществу ради прибыли. Цукерберг в ответ назвал обвинения «скоординированными» попытками дискредитировать компанию.

Ранее по теме: Власти США обвинили Цукерберга в причастности к утечке данных пользователей Facebook

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных