Бывшие сотрудники подали иск против Цукерберга и его жены за домогательства

Хотя в обоих исках нет прямых обвинений против Цукерберга и Чан в домогательствах и дискриминации, истцы считают, что вина лежит на чете, которая не пресекла подобное. Они требуют наказания ответчиков и денежной компенсации. Представитель семьи Бен ЛаБолт отверг обвинения. Он заявил, что они не были подтверждены в результате нескольких проверок, были выдвинуты только после того, как сотрудники покинули компанию (они утверждают обратное), и были связаны со «значительными финансовыми требованиями».