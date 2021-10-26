Цукерберг назвал клеветой опубликованный в СМИ архив Facebook Papers

«Я считаю, что большие организации должны подвергаться тщательной проверке, и я предпочел бы жить в обществе, где они есть, нежели в обществе, где их не может существовать. Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, — это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить ложную картину нашей компании», — написал миллиардер на своей странице в Facebook.