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Цукерберг назвал клеветой опубликованный в СМИ архив Facebook Papers

Ведомости

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил о «скоординированных» попытках дискредитировать самую популярную соцсеть в мире после публикации серии материалов о проблемах в работе компании.

«Я считаю, что большие организации должны подвергаться тщательной проверке, и я предпочел бы жить в обществе, где они есть, нежели в обществе, где их не может существовать. Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, — это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить ложную картину нашей компании», — написал миллиардер на своей странице в Facebook.

По словам предпринимателя, компании не должны принимать все решения о своей медийной политике самостоятельно — в некоторых случаях нужно применять государственное регулирование. Он отметил, что компаниям приходится искать компромисс между противоречащими друг другу понятиями — например, между свободой слова и контролем за распространением вредоносного контента, а также конфиденциальностью пользователей и сотрудничеством с правоохранительными органами. 

Заявление Цукерберга прозвучало вскоре после того, как 25 октября ряд мировых СМИ опубликовал серию материалов о внутренних проблемах, основанных на утекших внутренних документах компании. Документы, объединенные в архив под названием The Facebook Papers, предоставила журналистам бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген. Ранее Хауген уже поделилась частью архива с The Wall Street Journal и написала около десятка жалоб в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Информатор заявляла, что Facebook негативно влияет на детей и молодежь, причиняет ущерб демократии, способствует поляризации общества и вводит инвесторов в заблуждение, поскольку публичные заявления компании якобы не соответствуют ее реальным действиям.

Из новых данных, опубликованных в понедельник, следует, что в руководстве компании знали о проблеме радикализации пользователей и продвижении фейков и теорий заговора, а также смягчали правила модерации контента для популярных пользователей и политиков, чтобы избежать негативной реакции. Кроме того, внутренние документы показывают, что соцсеть удаляет меньше 5% высказываний, разжигающих ненависть (Цукерберг в 2020 г. называл цифру 94%), а недостаток модераторов способствовал распространению ненавистнической риторики и контента с террористическим содержанием в некоторых странах с нестабильной политической обстановкой, включая Афганистан и Мьянму.

Ранее по теме: Цукерберг ответил на обвинения в недостаточной заботе о пользователях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных