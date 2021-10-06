Цукерберг ответил на обвинения в недостаточной заботе о пользователях
Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения со стороны бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген в погоне за прибылью и недостаточной заботе о пользователях.
«Мы серьезным образом заботимся о таких вопросах, как безопасность, благополучие и психическое здоровье», — говорится в посте, опубликованном на личной странице бизнесмена в Facebook. Он добавил, что обвинения Хауген рисуют ложный образ компании, а многие ее утверждения вообще «не имеют смысла».
Накануне бывший менеджер компании Фрэнсис Хауген заявила во время слушаний в Сенате США, что крупнейшая соцсеть в мире систематически ставит прибыль выше безопасности своих пользователей и игнорирует исследования о вреде публикуемого в ней контента для детей. По ее словам, Facebook также слишком полагается на ИИ для борьбы с ненавистническими высказываниями, дезинформацией и неподобающей рекламой для несовершеннолетних.
Хауген, которая работала на Facebook с 2019 г. и уволилась в мае этого года, скачала тысячи тайных документов компании, включая внутренние исследования. В одном из них, например, утверждается, что платформа приняла меры против всего лишь 3-5% высказываний на почве ненависти и 0,6% контента, который был классифицирован как «насилие и подстрекательство». Авторы другого выяснили, что принадлежащая Facebook соцсеть Instagram обостряет проблемы с восприятием своего физического образа у каждой третьей девочки-подростка.
«Если мы хотим игнорировать исследования, зачем нам создавать ведущую в отрасли исследовательскую программу, чтобы понять эти важные вопросы (безопасности и психического здоровья. — Ведомости) в первую очередь? — ответил Цукерберг в своем посте. — Если мы не заботимся о борьбе с вредоносным контентом, зачем нам нанимать столько людей, которые этим занимаются?»
37-летний предприниматель также опроверг обвинения в недостаточных усилиях по борьбе с хейт-спичем. «Аргумент о том, что мы намеренно продвигаем контент, который злит людей, ради выгоды, глубоко нелогичен», — написал Цукерберг. «Мы зарабатываем деньги на рекламе, и рекламодатели постоянно говорят нам, что не хотят, чтобы их реклама находилась рядом с вредоносным или ненавистническим контентом. И я не знаю ни одной технологической компании, которая хотела бы создавать продукты, которые вызывают у людей гнев или депрессию», — продолжил он.
Цукерберг также отметил, что сегодня подростки активно используют технологии, и технологические компании должны не игнорировать этот факт, а разрабатывать продукты, отвечающие на их запросы и в то же время обеспечивающие их безопасность. По его словам, именно этой идеи придерживались разработчики Messenger Kids — ориентированного на детей приложения для обмена сообщениями, похожего на Facebook Messenger, с рядом ограничений и «мягким» родительским контролем.
По мнению Цукерберга, правительство должно выпустить «обновленные правила для интернета» с пересмотренными положениями в области выборов, вредоносного контента, конфиденциальности и конкуренции. В мае 2020 г., однако, он выступил против ужесточения контроля над деятельностью соцсетей, заявив, что это может привести к их цензуре.