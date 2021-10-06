Цукерберг ответил на обвинения в недостаточной заботе о пользователях

37-летний предприниматель также опроверг обвинения в недостаточных усилиях по борьбе с хейт-спичем. «Аргумент о том, что мы намеренно продвигаем контент, который злит людей, ради выгоды, глубоко нелогичен», — написал Цукерберг. «Мы зарабатываем деньги на рекламе, и рекламодатели постоянно говорят нам, что не хотят, чтобы их реклама находилась рядом с вредоносным или ненавистническим контентом. И я не знаю ни одной технологической компании, которая хотела бы создавать продукты, которые вызывают у людей гнев или депрессию», — продолжил он.