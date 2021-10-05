В Facebook назвали причину глобального сбоя

Сейчас доступ к приложениям компании Facebook восстановлен. «Огромному сообществу людей и предприятий по всему миру, которые зависят от нас: мы сожалеем. Мы усердно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам и рады сообщить, что теперь они возвращаются в сеть», — говорится в сообщении компании.