В Facebook назвали причину глобального сбоя
Инженеры Facebook назвали причину глобального сбоя в работе, который произошел 4 октября.
Сбой связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом компания сообщила в блоге своей инженерной группы. Согласно сообщению, их инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами». Информации об утечке данных пользователей в результате сбоя у компании нет.
4 октября в работе Facebook, а также ряда принадлежащих компании сервисов, таких как Instagram и мессенджер WhatsApp, произошел глобальный сбой. Он затронул пользователей по всему миру, в том числе в России. Сообщалось также и о сбое в работе российских компаний, в частности, социальной сети «ВКонтакте», однако пресс-служба компании опровергла эту информацию.
Пользователи также жаловались на проблемы с Twitter, Telegram, TikTok, Facebook Messenger и сервисов компаний Google и Amazon.
Сейчас доступ к приложениям компании Facebook восстановлен. «Огромному сообществу людей и предприятий по всему миру, которые зависят от нас: мы сожалеем. Мы усердно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам и рады сообщить, что теперь они возвращаются в сеть», — говорится в сообщении компании.
На фоне происходящего акции социальной сети дешевели после открытия торгов в США на 4,9%. К закрытию торгов они торговались у отметки $326,2 за одну акцию. Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга на фоне глобального сбоя в работе компании и принадлежащих ей соцсетей снизилось на 5,11%, или $6,3 млрд, следует из рейтинга миллиадеров Forbes, который обновляется в реальном времени.