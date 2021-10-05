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В Facebook назвали причину глобального сбоя

Ведомости

Инженеры Facebook назвали причину глобального сбоя в работе, который произошел 4 октября.

Сбой связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом компания сообщила в блоге своей инженерной группы. Согласно сообщению, их инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами». Информации об утечке данных пользователей в результате сбоя у компании нет.

4 октября в работе Facebook, а также ряда принадлежащих компании сервисов, таких как Instagram и мессенджер WhatsApp, произошел глобальный сбой. Он затронул пользователей по всему миру, в том числе в России. Сообщалось также и о сбое в работе российских компаний, в частности, социальной сети «ВКонтакте», однако пресс-служба компании опровергла эту информацию.

Пользователи также жаловались на проблемы с Twitter, Telegram, TikTok, Facebook Messenger и сервисов компаний Google и Amazon.

Сейчас доступ к приложениям компании Facebook восстановлен. «Огромному сообществу людей и предприятий по всему миру, которые зависят от нас: мы сожалеем. Мы усердно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам и рады сообщить, что теперь они возвращаются в сеть», — говорится в сообщении компании.

На фоне происходящего акции социальной сети дешевели после открытия торгов в США на 4,9%. К закрытию торгов они торговались у отметки $326,2 за одну акцию. Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга на фоне глобального сбоя в работе компании и принадлежащих ей соцсетей снизилось на 5,11%, или $6,3 млрд, следует из рейтинга миллиадеров Forbes, который обновляется в реальном времени.

Ранее по теме: Глобальный сбой в интернете. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных