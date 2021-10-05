Глобальный сбой в интернете. Главное

Глобальный сбой в интернете. ГлавноеДесятки тысяч человек столкнулись со сбоями в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Что произошло
4 октября в работе крупнейших социальных сетей и мессенджеров произошел сбой. Пользователи по всему миру, в том числе в России, сообщали о проблемах с доступом в Facebook и принадлежащих ему WhatsApp и Instagram.
Сообщения о неполадках начали появляться на портале Downdetector около 18:30 по московскому времени. На несколько часов соцсети перестали работать. Большинство жалоб были связаны с работой их приложений. Некоторые пользователи не могли загрузить сайты соцсетей, отправить сообщение или войти в мессенджер, часть пользователей жаловались на отсутствие соединений с сервером.
По данным Downdetector на 1:26 мск, о проблемах с работой Facebook сообщили более 126 тыс. человек, Instagram — около 100 тыс., а WhatsApp — более 35 тыс. пользователей.
Представители команды поддержки Facebook сообщили о том, что знают о проблемах и пытаются их решить. При этом корреспондент The New York Times Шири Френкель написала в Twitter, что сотрудники Facebook не могут пройти в здание компании для того, чтобы оценить масштаб сбоя в работе соцсети, потому что у них перестали работать электронные пропуска, Также, по ее словам, известно о сбое в работе платформы Facebook Workplace, которую сотрудники компании используют для корпоративных коммуникаций.
Какие еще сервисы столкнулись с проблемами
Пользователи также жаловались на проблемы с Twitter, Telegram, TikTok, Facebook Messenger и сервисов компаний Google и Amazon. По информации Downdetector, жалобы на неполадки в их работе начали поступать примерно в то же время, что и жалобы на работу сервисов Facebook. Сбой в работе наблюдался и в Telegram, в компании сообщили, что «мессенджер работает медленно, но держится». Сообщалось также и о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте», однако пресс-служба соцсети опровергла эту информацию.
Возможные причины сбоя
Точная причина сбоев неизвестна. Журналист The Independent Брайан Кресс пишет, что сбой в работе Facebook WhatsApp и Instagram мог произойти из-за проблем в работе системы доменных имен (DNS-серверов). По его словам, записи DNS были удалены из таблиц глобальной маршрутизации. Это не позволяет системам найти домены facebook.com и instagram.com. Почему записи DNS могли удалить неизвестно. Кребс считает, что это произошло, вероятно, из-за внутреннего обновления системы Facebook.
Реакция рынка
Акции Facebook падали после открытия торгов в США на 4,9%. К закрытию торгов они торговались у отметки $326,2 за одну акцию. Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга на фоне глобального сбоя в работе компании и принадлежащих ей соцсетей снизилось на 5,11%, или $6,3 млрд, следует из рейтинга миллиадеров Forbes, который обновляется в реальном времени.
Высокотехнологичный фондовый индекс NASDAQ падал на фоне сообщений о сбоях на 2,46%, к закрытию торгов падение замедлилось до 2,14%. Акции социальной сети Twitter, которую не задел глобальный сбой, потеряли 5,79% стоимости к закрытию. Акции материнской компании Google — Alphabet — упали на 2,11% и торговались у отметки $2673,1.