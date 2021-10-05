Глобальный сбой в интернете. Главное

Пользователи также жаловались на проблемы с Twitter, Telegram, TikTok, Facebook Messenger и сервисов компаний Google и Amazon. По информации Downdetector, жалобы на неполадки в их работе начали поступать примерно в то же время, что и жалобы на работу сервисов Facebook. Сбой в работе наблюдался и в Telegram, в компании сообщили, что «мессенджер работает медленно, но держится». Сообщалось также и о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте», однако пресс-служба соцсети опровергла эту информацию.