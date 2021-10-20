Власти США обвинили Цукерберга в причастности к утечке данных пользователей Facebook
Генеральный прокурор столичного округа Колумбия в США Карл Рейсин заявил, что основатель и глава Facebook Марк Цукерберг причастен к утечке данных пользователей соцсети, связанной с компанией Cambridge Analytica. На этом основании Рейсин включил Цукерберга в список ответчиков по иску против компании от 2018 г.
«Я только что добавил Марка Цукерберга в качестве ответчика в свой иск против Facebook. Наше продолжающееся расследование показало, что он лично участвовал в принятии решений, связанных с Cambridge Analytica и неспособностью Facebook защитить данные пользователей. Мы очень серьезно отнеслись к своему обязательству по расследованию правонарушений, и Facebook должен также серьезно отнестись к своей обязанности по защите пользователей», — написал Рейсин в Twitter.
Рейсин в декабре 2018 г. подал в суд на Facebook из-за скандала с утечкой данных пользователей, связанной с компанией Cambridge Analytica.
Cambridge Analytica – компания, заполучившая персональные данные 50 млн человек. В 2014 г. Cambridge Analytica во главе со Стивом Бэнноном, будущим советником Дональда Трампа, разработала способ составлять цифровые профили избирателей США и точечно направлять им политическую рекламу, утверждалось в расследовании Observer. Инцидент стал поводом для вызова основателя и гендиректора Facebook Марка Цукерберга в конгресс США. В апреле 2019 г. Федеральная торговая комиссия США выписала Facebook рекордный штраф в $5 млрд по делу о Cambridge Analytica.
Инструмент, который позволил бы удалять собираемую информацию, Facebook анонсировал в 2018 г., незадолго после скандала с Cambridge Analytica.
В январе 2020 г. Facebook раскрыла пользователям данные о том, какую информацию она собирает о них за пределами социальной сети. В Facebook появилась вкладка «Действия вне Facebook», перейти на которую можно из настроек учетной записи. На странице собраны данные о том, какие сайты посещал человек и какие приложения он запускал. Социальная сеть собирает эту информацию даже тогда, когда пользователь не заходит в свой аккаунт. Кнопка «Очистить историю» позволяет удалить эти данные, но не запрещает Facebook собирать их в дальнейшем.