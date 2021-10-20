Власти США обвинили Цукерберга в причастности к утечке данных пользователей Facebook

В январе 2020 г. Facebook раскрыла пользователям данные о том, какую информацию она собирает о них за пределами социальной сети. В Facebook появилась вкладка «Действия вне Facebook», перейти на которую можно из настроек учетной записи. На странице собраны данные о том, какие сайты посещал человек и какие приложения он запускал. Социальная сеть собирает эту информацию даже тогда, когда пользователь не заходит в свой аккаунт. Кнопка «Очистить историю» позволяет удалить эти данные, но не запрещает Facebook собирать их в дальнейшем.