Facebook раскрыл данные о «слежке» за пользователями
Социальная сеть Facebook раскрыла пользователям, какую информацию она собирает о них за пределами социальной сети.
Во вторник, 28 января, в Facebook появилась вкладка «Действия вне Facebook», перейти на которую можно из настроек учетной записи. На странице собраны данные о том, какие сайты посещал человек и какие приложения он запускал. Социальная сеть собирает эту информацию даже тогда, когда пользователь не заходит в свой аккаунт. Кнопка «Очистить историю» позволяет удалить эти данные, но не запрещает Facebook собирать их в дальнейшем.
В справочном центре Facebook, информация в котором также обновилась 28 января, сказано, что социальная сеть может запоминать следующие действия:
запуск постороннего приложения и вход в него через Facebook;
просмотр контента;
поиск товара в интернет-магазине;
покупку товара или его добавление в корзину;
перечисление денег на благотворительность.
Facebook собирает сведения с помощью трекеров, которые встраиваются в сайты и приложения. Разработчики используют трекеры, чтобы оценивать, по каким страницам переходят пользователи и какими функциями пользуются. В свою очередь Facebook использует эти данные, чтобы точнее подбирать рекламу. Обычно пользователь дает разрешение на «слежку», нажимая на кнопку «Согласен» при первом посещении страницы, а некоторые сайты подразумевают, что сам факт использования уже означает согласие на сбор данных. Трекеры Facebook установлены на 30% из 10 000 самых популярных сайтов, сообщает Фонд электронных рубежей (EFF).
Информация, которую собирает Facebook, стала ключевой в деле Cambridge Analytica – компании, заполучившей персональные данные 50 млн человек. В 2014 г. Cambridge Analytica во главе со Стивом Бэнноном, будущим советником Дональда Трампа, разработала способ составлять цифровые профили избирателей США и точечно направлять им политическую рекламу, утверждалось в расследовании Observer. Инцидент стал поводом для вызова основателя и гендиректора Facebook Марка Цукерберга в конгресс США. В апреле 2019 г. Федеральная торговая комиссия США выписала Facebook рекордный штраф в $5 млрд по делу о Cambridge Analytica.
Инструмент, который позволил бы удалять собираемую информацию, Facebook анонсировал в 2018 г., незадолго после скандала с Cambridge Analytica, однако вкладка «Действия вне Facebook» появилась только теперь. В своем заявлении компания отметила, что приурочила запуск к Международному дню защиты данных. Washington Post отмечает, что у выбора даты может быть более прозаичная причина: в этом году в Калифорнии вступает в силу закон, обязывающий компании раскрывать не только факт сбора информации, но и то, что именно они узнали о пользователях.