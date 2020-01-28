Facebook раскрыл данные о «слежке» за пользователями

Инструмент, который позволил бы удалять собираемую информацию, Facebook анонсировал в 2018 г., незадолго после скандала с Cambridge Analytica, однако вкладка «Действия вне Facebook» появилась только теперь. В своем заявлении компания отметила, что приурочила запуск к Международному дню защиты данных. Washington Post отмечает, что у выбора даты может быть более прозаичная причина: в этом году в Калифорнии вступает в силу закон, обязывающий компании раскрывать не только факт сбора информации, но и то, что именно они узнали о пользователях.