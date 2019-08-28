Мнения / Аналитика

Больше данных, меньше утечек

Гендиректор Ivideon Андрей Юдников о том, как новые технологические инициативы порождают необходимость в усовершенствовании защиты персональных данных

Сбор и обработка персональных данных стали привычным делом. В обществе есть понимание, что системы верификации, такие как Touch ID и Face ID, системы видеонаблюдения в аэропортах и школах, анкетирование на сайтах доставки и проч. – это про удобство и безопасность. Однако технологические инструменты вызывают в обществе не только понимание, но и резонные сомнения и опасения.

Этим летом на слуху были две новости: планы мэрии Москвы запустить самую крупную в мире (105 000 камер) видеосеть с функцией распознавания лиц, доступ к которой будет не только у правоохранителей, но и у департаментов ЖКХ, строительства и рекламы, и сообщения, что «Яндекс» получил патент на алгоритм определения рода занятий пользователя и его дохода на основе анализа местоположения, окружающих звуков и пула сторонних приложений на смартфоне. Мэрия пока не подтвердила планов индустриального использования технологии, а «Яндекс» заявил, что не использовал и не планирует использовать этот патент в своих сервисах. Тем не менее эти и похожие новости наводят на вопросы: когда такие инициативы будут реализованы (если они будут реализованы), как будет соблюден закон о защите персональных данных? какие структуры и на каких основаниях будут иметь доступ к полученным записям?

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