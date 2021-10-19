Facebook выплатит почти $15 млн для урегулирования претензий властей США
Компания Facebook, Министерство юстиции США и Министерство труда США достигли соглашения в рамках урегулирования претензий о дискриминации при приеме на работу, следует из сообщения на сайте американского Минюста.
«В соответствии соглашением с Министерством юстиции, Facebook заплатит гражданский штраф в размере $4,75 млн Соединенным Штатам, выплатит до $9,5 млн имеющим на это право жертвам предполагаемой дискриминации со стороны Facebook и обучит своих сотрудников антидискриминационным требованиям», — говорится в сообщении.
В 2020 г. Минюст США подал иск против Facebook из-за подозрений, что как минимум с 1 января 2018 г. по сентябрь 2019 г. компания при найме в рамках программы постоянной трудовой сертификации (PERM) дискриминировала американских работников. При этом предпочтение Facebook отдавал иностранным сотрудникам с временными визами.