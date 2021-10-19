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Facebook выплатит почти $15 млн для урегулирования претензий властей США

Ведомости

Компания Facebook, Министерство юстиции США и Министерство труда США достигли соглашения в рамках урегулирования претензий о дискриминации при приеме на работу, следует из сообщения на сайте американского Минюста.

«В соответствии соглашением с Министерством юстиции, Facebook заплатит гражданский штраф в размере $4,75 млн Соединенным Штатам, выплатит до $9,5 млн имеющим на это право жертвам предполагаемой дискриминации со стороны Facebook и обучит своих сотрудников антидискриминационным требованиям», — говорится в сообщении.

В 2020 г. Минюст США подал иск против Facebook из-за подозрений, что как минимум с 1 января 2018 г. по сентябрь 2019 г. компания при найме в рамках программы постоянной трудовой сертификации (PERM) дискриминировала американских работников. При этом предпочтение Facebook отдавал иностранным сотрудникам с временными визами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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