Facebook выплатит почти $15 млн для урегулирования претензий властей США

В 2020 г. Минюст США подал иск против Facebook из-за подозрений, что как минимум с 1 января 2018 г. по сентябрь 2019 г. компания при найме в рамках программы постоянной трудовой сертификации (PERM) дискриминировала американских работников. При этом предпочтение Facebook отдавал иностранным сотрудникам с временными визами.