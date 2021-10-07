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Суд постановил принудительно взыскать с Facebook 26 млн рублей штрафов

Ведомости

Таганский суд направил судебным приставам распоряжения об исполнении постановлений о взыскании административных штрафов с Facebook на 26 млн руб., сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы.

«На "Фейсбук Инк." (Facebook Inc) наложены административные штрафы в размере в общей сложности 26 млн руб. по восьми делам, в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда», — говорится в сообщении пресс-службы московских судов.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы дал отсрочку компании Facebook для оплаты штрафа в 26 млн руб. до 4 октября. До этого компания просила об отсрочке выплаты штрафов, ссылаясь на технические проблемы с переводом денежных средств в счет погашения административных штрафов.

С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).

В целом Facebook грозит штраф на сумму, равную десятой части его выручки в РФ за повторное неудаление запрещенной информации, сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее по теме: Суд признал законным решение оштрафовать Facebook на 6 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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