Суд постановил принудительно взыскать с Facebook 26 млн рублей штрафов
Таганский суд направил судебным приставам распоряжения об исполнении постановлений о взыскании административных штрафов с Facebook на 26 млн руб., сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы.
«На "Фейсбук Инк." (Facebook Inc) наложены административные штрафы в размере в общей сложности 26 млн руб. по восьми делам, в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда», — говорится в сообщении пресс-службы московских судов.
Ранее Мировой суд Таганского района Москвы дал отсрочку компании Facebook для оплаты штрафа в 26 млн руб. до 4 октября. До этого компания просила об отсрочке выплаты штрафов, ссылаясь на технические проблемы с переводом денежных средств в счет погашения административных штрафов.
С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).