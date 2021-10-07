Суд постановил принудительно взыскать с Facebook 26 млн рублей штрафов

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы дал отсрочку компании Facebook для оплаты штрафа в 26 млн руб. до 4 октября. До этого компания просила об отсрочке выплаты штрафов, ссылаясь на технические проблемы с переводом денежных средств в счет погашения административных штрафов.