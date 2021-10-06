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Суд признал законным решение оштрафовать Facebook на 6 млн рублей

Ведомости

Таганский суд в Москве признал законным решение оштрафовать Facebook на 6 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент, сообщил пресс-секретарь суда.

«Решениями Таганского суда от 06.10.2021 г. оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы от 22.07.2021 г., которыми Facebook Inc. признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, и которыми на Facebook Inc. наложены административные штрафы в размере в общей сложности 6 млн. руб. по двум делам», — говорится в сообщении.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы дал отсрочку компании Facebook для оплаты штрафа в 26 млн руб. до 4 октября. 28 сентября Facebook попросил об отсрочке выплаты штрафов, ссылаясь на технические проблемы с переводом денежных средств в счет погашения административных штрафов.

С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).

Как сообщали «Ведомости», Facebook грозит штраф на сумму, равную десятой части его выручки в РФ. Соответствующий протокол планирует составить и вручить представителям соцсети Роскомнадзор за повторное неудаление запрещенной информации, рассказали в пресс-службе регулятора.

Ранее по теме: Facebook в России грозит миллиардный штраф

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных