Суд признал законным решение оштрафовать Facebook на 6 млн рублей
Таганский суд в Москве признал законным решение оштрафовать Facebook на 6 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент, сообщил пресс-секретарь суда.
«Решениями Таганского суда от 06.10.2021 г. оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы от 22.07.2021 г., которыми Facebook Inc. признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, и которыми на Facebook Inc. наложены административные штрафы в размере в общей сложности 6 млн. руб. по двум делам», — говорится в сообщении.
С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).