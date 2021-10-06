Суд признал законным решение оштрафовать Facebook на 6 млн рублей

«Решениями Таганского суда от 06.10.2021 г. оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы от 22.07.2021 г., которыми Facebook Inc. признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, и которыми на Facebook Inc. наложены административные штрафы в размере в общей сложности 6 млн. руб. по двум делам», — говорится в сообщении.