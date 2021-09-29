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Суд дал отсрочку Facebook до 4 октября для уплаты штрафа

Ведомости

Мировой суд Таганского района Москвы дал отсрочку компании Facebook для оплаты штрафа в 26 млн руб. до 4 октября, сообщает «РИА Новости».

«Постановлениями мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы от 29 сентября 2021 г. заявления "Фейсбук Инк." (Facebook Inc.) об отсрочке исполнения постановлений, которыми на "Фейсбук" наложены административные штрафы в размере 26 млн руб., удовлетворены, "Фейсбук Инк." (Facebook Inc.) предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября 2021 г.», — сказали агентству в суде.

Ранее суд предупредил Facebook и Telegram о принудительном взыскании неоплаченных штрафов. Штрафы Facebook на 17 млн руб. по четырем постановлениям могут быть оплачены до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн — до 28 сентября. По остальным делам о наложении штрафов на социальные сети еще не истекли сроки для добровольной оплаты.

28 сентября Facebook попросил об отсрочке выплаты штрафов, ссылаясь на технические проблемы с переводом денежных средств в счет погашения административных штрафов.

Ранее по теме: Facebook попросил российский суд отсрочить выплату штрафов на 26 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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