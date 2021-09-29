Суд дал отсрочку Facebook до 4 октября для уплаты штрафа
«Постановлениями мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы от 29 сентября 2021 г. заявления "Фейсбук Инк." (Facebook Inc.) об отсрочке исполнения постановлений, которыми на "Фейсбук" наложены административные штрафы в размере 26 млн руб., удовлетворены, "Фейсбук Инк." (Facebook Inc.) предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября 2021 г.», — сказали агентству в суде.
Ранее суд предупредил Facebook и Telegram о принудительном взыскании неоплаченных штрафов. Штрафы Facebook на 17 млн руб. по четырем постановлениям могут быть оплачены до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн — до 28 сентября. По остальным делам о наложении штрафов на социальные сети еще не истекли сроки для добровольной оплаты.
28 сентября Facebook попросил об отсрочке выплаты штрафов, ссылаясь на технические проблемы с переводом денежных средств в счет погашения административных штрафов.