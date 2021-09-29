Суд дал отсрочку Facebook до 4 октября для уплаты штрафа

Ранее суд предупредил Facebook и Telegram о принудительном взыскании неоплаченных штрафов. Штрафы Facebook на 17 млн руб. по четырем постановлениям могут быть оплачены до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн — до 28 сентября. По остальным делам о наложении штрафов на социальные сети еще не истекли сроки для добровольной оплаты.