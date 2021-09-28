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Facebook попросил российский суд отсрочить выплату штрафов на 26 млн рублей

Ведомости

Facebook попросил об отсрочке выплаты штрафов общей суммой 26 млн руб., назначенных приговорами мировых судов Москвы, сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

«Facebook Inc. 27.09.2021, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 млн руб., подала заявление об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежным средств в счет погашения административных штрафов», — цитируется в канале сообщение пресс-службы Таганского суда Москвы.

«Указанные заявления назначены к рассмотрению в судебном заседании на 29.09.2021 г. на мировом участке», — добавили в суде.

Ранее суд предупредил Facebook и Telegram о принудительном взыскании неоплаченных штрафов. Штрафы Facebook на 17 млн руб. по четырем постановлениям могут быть оплачены до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн — до 28 сентября. По остальным делам о наложении штрафов на социальные сети еще не истекли сроки для добровольной оплаты. Компании Tiktok и Google частично выплатили штрафы на общую сумму в 6,1 млн руб.

Ранее по теме: Суд предупредил Facebook и Telegram о принудительном взыскании неоплаченных штрафов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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