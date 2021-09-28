Facebook попросил российский суд отсрочить выплату штрафов на 26 млн рублей
Facebook попросил об отсрочке выплаты штрафов общей суммой 26 млн руб., назначенных приговорами мировых судов Москвы, сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.
«Facebook Inc. 27.09.2021, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 млн руб., подала заявление об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежным средств в счет погашения административных штрафов», — цитируется в канале сообщение пресс-службы Таганского суда Москвы.
«Указанные заявления назначены к рассмотрению в судебном заседании на 29.09.2021 г. на мировом участке», — добавили в суде.
Ранее суд предупредил Facebook и Telegram о принудительном взыскании неоплаченных штрафов. Штрафы Facebook на 17 млн руб. по четырем постановлениям могут быть оплачены до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн — до 28 сентября. По остальным делам о наложении штрафов на социальные сети еще не истекли сроки для добровольной оплаты. Компании Tiktok и Google частично выплатили штрафы на общую сумму в 6,1 млн руб.