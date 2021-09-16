Суд предупредил Facebook и Telegram о принудительном взыскании неоплаченных штрафов

Ранее в Таганском суде Москвы сообщили, что Twitter с начала года не выплатил более 45 млн руб. штрафов за отказ удалить запрещенный в России контент. Материал о взыскании направлен приставам. При этом срок добровольной оплаты штрафов истек по делам только в отношении Twitter. По остальным делам о наложении штрафов на социальные сети еще не истекли сроки для добровольной оплаты. В пресс-службе уточнили, что компании Tiktok и Google частично выплатили штрафы на общую сумму в 6,1 млн руб.