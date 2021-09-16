Суд предупредил Facebook и Telegram о принудительном взыскании неоплаченных штрафов
Компании Facebook и Telegram должны оплатить наложенные судом административные штрафы в течение 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, в случае неоплаты их будут взыскивать приставы в принудительном порядке. Об этом заявила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.
«Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам (принудительное взыскание)», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря.
Отмечается, что в отношении Telegram в законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 млн руб., срок их добровольного погашения до 24 октября. Срок оплаты штрафов по еще трем постановлениям на общую сумму в 7 млн руб. — 7 ноября. При этом штрафы Facebook на 17 млн руб. по четырем постановлениям могут быть оплачены до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн — до 28 сентября.
Ранее в Таганском суде Москвы сообщили, что Twitter с начала года не выплатил более 45 млн руб. штрафов за отказ удалить запрещенный в России контент. Материал о взыскании направлен приставам. При этом срок добровольной оплаты штрафов истек по делам только в отношении Twitter. По остальным делам о наложении штрафов на социальные сети еще не истекли сроки для добровольной оплаты. В пресс-службе уточнили, что компании Tiktok и Google частично выплатили штрафы на общую сумму в 6,1 млн руб.