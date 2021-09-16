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Суд предупредил Facebook и Telegram о принудительном взыскании неоплаченных штрафов

Ведомости

Компании Facebook и Telegram должны оплатить наложенные судом административные штрафы в течение 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, в случае неоплаты их будут взыскивать приставы в принудительном порядке. Об этом заявила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

«Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам (принудительное взыскание)», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря.

Отмечается, что в отношении Telegram в законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 млн руб., срок их добровольного погашения до 24 октября. Срок оплаты штрафов по еще трем постановлениям на общую сумму в 7 млн руб. — 7 ноября. При этом штрафы Facebook на 17 млн руб. по четырем постановлениям могут быть оплачены до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн — до 28 сентября.

Ранее в Таганском суде Москвы сообщили, что Twitter с начала года не выплатил более 45 млн руб. штрафов за отказ удалить запрещенный в России контент. Материал о взыскании направлен приставам. При этом срок добровольной оплаты штрафов истек по делам только в отношении Twitter. По остальным делам о наложении штрафов на социальные сети еще не истекли сроки для добровольной оплаты. В пресс-службе уточнили, что компании Tiktok и Google частично выплатили штрафы на общую сумму в 6,1 млн руб.

Ранее по теме: Twitter с начала года не выплатил более 45 млн рублей штрафов в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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