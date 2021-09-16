Twitter с начала года не выплатил более 45 млн рублей штрафов в России

«Twitter с начала года не выплатил ни одного из наложенных на него штрафов в размере 45 млн руб., материалы направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания», — сказали в пресс-службе суда, отметив, что сегодня приставам были направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда.