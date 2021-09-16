Twitter с начала года не выплатил более 45 млн рублей штрафов в России
Twitter с начала года не выплатил более 45 млн руб. штрафов за отказ удалить запрещенный в России контент. Материал о взыскании направлен приставам, сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.
«Twitter с начала года не выплатил ни одного из наложенных на него штрафов в размере 45 млн руб., материалы направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания», — сказали в пресс-службе суда, отметив, что сегодня приставам были направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда.
В пресс-службе уточнили, что компании Tiktok и Google частично выплатили штрафы на общую сумму в 6,1 млн руб. При этом срок добровольной оплаты штрафов истек по делам только в отношении Twitter. По остальным делам о наложении штрафов на социальные сети еще не истекли сроки для добровольной оплаты.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы против компаний Facebook, Google и Twitter. Размер такого штрафа зависит от выручки компании, уточнили в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить более 4100 выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3100 материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент.