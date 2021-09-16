Роскомнадзор планирует применить оборотные штрафы против Facebook, Google и Twitter

«По поводу оборотных штрафов. В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании — это Facebook, Google и Twitter», — сказал он журналистам.