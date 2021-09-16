Роскомнадзор планирует применить оборотные штрафы против Facebook, Google и Twitter
«По поводу оборотных штрафов. В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании — это Facebook, Google и Twitter», — сказал он журналистам.
Кроме этого, по словам замглавы ведомства, Роскомнадзор ожидает реакции компаний Google и Apple на требование удалить приложение «Умное голосование».
«Пока решение не принято, пока наблюдаем за реакцией обеих компаний. Их реакция будет основанием для принятия решений, в том числе — для наложения штрафов. В случае отказов такие штрафы могут быть применены», — отметил он.
9 сентября Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования направили иностранным IT-компаниям, включая провайдеров DNS- и CDN-сервисов, в частности Apple, Google, Cloudflare и Cisco, письма с требованием прекратить вмешательство в российские выборы путем предоставления пользователям из России возможности обойти блокировку сайта «Умное голосование». 6 сентября регулятор начал блокировать доступ к сайту. В ведомстве пояснили, что это обусловлено связью сервиса с ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией).