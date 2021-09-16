Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Роскомнадзор планирует применить оборотные штрафы против Facebook, Google и Twitter

Ведомости

Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы против компаний Facebook, Google и Twitter, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина. Размер такого штрафа зависит от выручки компании.

«По поводу оборотных штрафов. В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании — это Facebook, Google и Twitter», — сказал он журналистам.

Кроме этого, по словам замглавы ведомства, Роскомнадзор ожидает реакции компаний Google и Apple на требование удалить приложение «Умное голосование».

«Пока решение не принято, пока наблюдаем за реакцией обеих компаний. Их реакция будет основанием для принятия решений, в том числе — для наложения штрафов. В случае отказов такие штрафы могут быть применены», — отметил он.

9 сентября Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования направили иностранным IT-компаниям, включая провайдеров DNS- и CDN-сервисов, в частности Apple, Google, Cloudflare и Cisco, письма с требованием прекратить вмешательство в российские выборы путем предоставления пользователям из России возможности обойти блокировку сайта «Умное голосование». 6 сентября регулятор начал блокировать доступ к сайту. В ведомстве пояснили, что это обусловлено связью сервиса с ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией).

Ранее по теме: Лавров заявил о фактах вмешательства США в дела России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных