Лавров заявил о фактах вмешательства США в дела России
Факты вмешательства США в дела России касались отказа нескольких зарубежных интернет-платформ убирать запрещенный контент, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос, какие конкретно факты МИД предъявил послу США в России Джону Салливану.
«Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство», — рассказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Ранее МИД России сообщил, что вызвал на Смоленскую площадь Салливана. Российские власти заявили ему о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США настаивает, что Салливан обсуждал в МИДе вопросы стабилизации отношений двух стран.
17-19 сентября в России пройдут выборы в Государственную думу и региональные органы власти. В нескольких регионах будут избраны новые губернаторы.