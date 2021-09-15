Лавров заявил о фактах вмешательства США в дела России

«Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство», — рассказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).