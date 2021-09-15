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Лавров заявил о фактах вмешательства США в дела России

Ведомости

Факты вмешательства США в дела России касались отказа нескольких зарубежных интернет-платформ убирать запрещенный контент, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос, какие конкретно факты МИД предъявил послу США в России Джону Салливану.

«Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство», — рассказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Ранее МИД России сообщил, что вызвал на Смоленскую площадь Салливана. Российские власти заявили ему о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США настаивает, что Салливан обсуждал в МИДе вопросы стабилизации отношений двух стран.

17-19 сентября в России пройдут выборы в Государственную думу и региональные органы власти. В нескольких регионах будут избраны новые губернаторы.

Ранее по теме: МИД назвал причину вызова посла США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных