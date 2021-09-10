МИД назвал причину вызова посла США
Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России для встречи с замминистра Сергеем Рябковым, в ходе которой дипломату заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
«В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в заявлении МИДа.
Также стороны рассмотрели некоторые вопросы «двустороннего характера». Дополнительные подробности в сообщении ведомства не приводятся.
Ранее СМИ сообщили, что Салливан прибыл в МИД и пробыл там около 20 минут.
19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва. Одновременно с ними состоятся также региональные и муниципальные выборы, в частности — глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.