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МИД назвал причину вызова посла США

Ведомости

Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России для встречи с замминистра Сергеем Рябковым, в ходе которой дипломату заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в заявлении МИДа.

Также стороны рассмотрели некоторые вопросы «двустороннего характера». Дополнительные подробности в сообщении ведомства не приводятся.

Ранее СМИ сообщили, что Салливан прибыл в МИД и пробыл там около 20 минут.

19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва. Одновременно с ними состоятся также региональные и муниципальные выборы, в частности — глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.

Ранее по теме: Посла США вызвали в МИД России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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