МИД назвал причину вызова посла США

Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России для встречи с замминистра Сергеем Рябковым, в ходе которой дипломату заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.